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10 августа 2022 года 09:40

Золото заменяет "токсичные" валюты

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Владимир Смирнов/ТАСС
Владимир Смирнов/ТАСС
10 августа. FINMARKET.RU - На фоне ухода зарубежных инвесторов из фондов, инвестирующих в золото, российские паевые инвестиционные фонды (ПИФы) драгоценных металлов демонстрируют приток инвесторов. Так, по оценкам "Коммерсанта", основанным на отчетности ПИФов, по итогам второ2-го квартала объем вложения в благородный металл выросли на 382 кг - до 2,72 тонны. Это почти вдвое выше объема золота, приобретенного в 1-м квартале.

Российские инвесторы увеличивают вложения в золото на фоне падения спроса на него со стороны международных.

Инвесторы в РФ активно скупают физический металл на фоне возросшей токсичности доллара и евро. Инфраструктурные риски таких инвестиций минимальны, так как металл покупается в России и здесь же хранится.

По итогам 1-го полугодия паи золотых фондов потеряли в цене 25-30%, причем во 2-м квартале паи обесценились на 39-42%. Убытки минувшего квартала лишь отчасти были связаны со снижением стоимости металла на мировом рынке (на 6,7%, до $1807 за тройскую унцию), больший вклад внесло снижение курса доллара в России (на 38%).

В июле на фоне восстановления позиций американской валюты золотые фонды принесли пайщикам прибыль в размере 6-14%. Это в сочетании с разворотом долларовых цен на металл может подстегнуть интерес к таким инвестициям.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  инвестиции,  золото

 
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