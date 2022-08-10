Золото заменяет "токсичные" валюты

10 августа. FINMARKET.RU - На фоне ухода зарубежных инвесторов из фондов, инвестирующих в, российские паевые инвестиционные фонды (ПИФы) драгоценных металлов демонстрируют приток инвесторов. Так, по оценкам "Коммерсанта" , основанным на отчетности ПИФов, по итогам второ2-го квартала объем вложения в благородный металл выросли на 382 кг - до 2,72 тонны. Это почти вдвое выше объема золота, приобретенного в 1-м квартале.

Российские инвесторы увеличивают вложения в золото на фоне падения спроса на него со стороны международных.

Инвесторы вактивно скупают физический металл на фоне возросшей токсичности доллара и евро. Инфраструктурные риски таких инвестиций минимальны, так как металл покупается в России и здесь же хранится.

По итогам 1-го полугодия паи золотых фондов потеряли в цене 25-30%, причем во 2-м квартале паи обесценились на 39-42%. Убытки минувшего квартала лишь отчасти были связаны со снижением стоимости металла на мировом рынке (на 6,7%, до $1807 за тройскую унцию), больший вклад внесло снижение курса доллара в России (на 38%).

В июле на фоне восстановления позиций американской валюты золотые фонды принесли пайщикам прибыль в размере 6-14%. Это в сочетании с разворотом долларовых цен на металл может подстегнуть интерес к таким инвестициям.