От НДС могут освободить разработчиков технологий военного назначения

10 августа. FINMARKET.RU - Минфин предложил освободить отразработчиков программ военного и двойного назначения, следует из разработанного министерством законопроекта, пишут "Ведомости" . Поправки предлагается внести в ст. 149 Налогового кодекса.

Согласно проекту, льгота по НДС коснется передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения. Такой список ведет Роспатент на основе информации Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки. От уплаты налога также будет освобождена передача прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности).

Сейчас в рамках налогового маневра в IT-отрасли от НДС освобождаются разработчики программного обеспечения (ПО) из реестра российского ПО, который ведет Минцифры. Но эта льгота не распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности страны. Это обосновано тем, что сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне, запрещено включать в единый реестр российского ПО, говорится в документе Минфина.

Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь, а в Госдуму - в феврале 2023 г., говорится в материалах к документу.