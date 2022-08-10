.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В РФ хотят создать систему мониторинга за сбоями в базах ведомств, использующихся для оказания госуслуг
Министерства и ведомства запросили допофинансирование на 2023-2025 гг. на 5 трлн руб. в год - Минфин РФ
10 августа 2022 года 08:40
От НДС могут освободить разработчиков технологий военного назначения
|0
Елена Афонина/ТАСС
10 августа. FINMARKET.RU - Минфин предложил освободить от НДС разработчиков программ военного и двойного назначения, следует из разработанного министерством законопроекта, пишут "Ведомости". Поправки предлагается внести в ст. 149 Налогового кодекса. Согласно проекту, льгота по НДС коснется передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения. Такой список ведет Роспатент на основе информации Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки. От уплаты налога также будет освобождена передача прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности). Сейчас в рамках налогового маневра в IT-отрасли от НДС освобождаются разработчики программного обеспечения (ПО) из реестра российского ПО, который ведет Минцифры. Но эта льгота не распространяется на программы для ЭВМ и базы данных, непосредственно связанные с обеспечением обороны и безопасности страны. Это обосновано тем, что сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне, запрещено включать в единый реестр российского ПО, говорится в документе Минфина. Внесение законопроекта в правительство запланировано на октябрь, а в Госдуму - в феврале 2023 г., говорится в материалах к документу.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, НДС, льготы, законопроект
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.