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09 августа 2022 года 10:58
Растет спрос на загородную недвижимость
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Артем Геодакян/ТАСС
9 августа. FINMARKET.RU - Спрос на дачи во втором квартале 2022 года вырос в полтора раза по сравнению с началом года. В целом интерес к загородной недвижимости за три месяца увеличился на 6%, пишет "Российская газета" со ссылкой на "Авито Недвижимость". Спрос на загородную недвижимость в целом вырос в период с апреля по июнь в большинстве регионов, отмечают в компании. В лидерах - Саратов (+55%), Киров (+42%), Ижевск (+37%), Новосибирск (+33%) и Тюмень (+32%). На 30% вырос спрос в Томске, на 20-23% - в Перми, Ульяновске и Ярославле. Главным драйвером рынка стали дачи: на них спрос на платформе вырос на 49%. Цены на загородную недвижимость в абсолютных значениях остались без изменений, отмечают эксперты "Авито Недвижимость". В то же время цена на квадратный метр выросла на 3%, преимущественно из-за роста стоимости метра в дачах (+5%) и коттеджах (+4%).
Опубликовано Финмаркет
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