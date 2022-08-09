Эксперты обозначили основные тренды рынка продовольствия в РФ

9 августа. FINMARKET.RU - На фоне стабильного развития сельского хозяйства, постепенного перехода его отраслей в фазу зрелости и анализа потребительского поведения эксперты Россельхозбанка обозначили главные ожидаемые тренды продовольственного рынка в 2022 году: рост потребления и оздоровление его структуры.

Так, потребление продукции животноводства продолжит расти. Россияне уже потребляют рекордное количество мяса (77 кг в год ). В этом году потребление может вырасти еще на 1-2 кг за счет прироста производства свинины, прогнозируют эксперты Россельхозбанка.

Однако увеличивается не только масса съедаемого мяса, отмечают эксперты. Продолжается параллельное изменение структуры, пропорций содержимого "мясной корзины" в сторону более сбалансированного потребления. Так, перестала быть экзотикой индюшатина. Растет потребление прочих немассовых видов птицы: мяса уток, цесарок, гусей, перепелов. Запускаются крупные проекты по убою и промышленной переработке баранины. В результате роста потребления "новых" видов мяса доля традиционных курятины, свинины, говядины опустилась ниже 90%.

"На рынке молочных продуктов также продолжается стабильный рост, который в этом году может продолжить динамику последних лет по увеличению на 1%. Главным драйвером видится рост потребления сыра и сливочного масла. По итогам года прогнозное потребление молокопродукции достигнет 243 кг", - говорится в исследовании Россельхозбанка.

Потребление овощей остается на стабильно высоком уровне за счет роста производства в теплицах по всей стране, в том числе в удаленных регионах Зауралья и Дальнего Востока. В 1-м квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года производство выросло примерно на 5%. По оценке экспертов Россельхозбанка, эта динамика может сохраниться и по итогам текущего года. Рост производства тепличных овощей означает, что потребление овощей становится, в целом, более равномерным, без резких снижений в зимние месяцы. Всего россияне съедают в год 107-108 кг овощей, что примерно соответствует или даже превышает уровень потребления в большинстве стран ЕС.

Россияне едят все больше фруктов. В этом году потребление, скорее всего, продолжит расти и может достичь 64 кг, прогнозируют эксперты Россельхозбанка. Доля импорта в потреблении остается высокой за счет присутствия цитрусовых фруктов и бананов, что является объективным ответом на невозможность массового их выращивания в российском климате. После введения продовольственного эмбарго в 2014 году фрукты завозятся из дружественных или нейтральных стран (Турция, Эквадор, Азербайджан, Южная Африка, Египет).