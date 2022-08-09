Торгцентры просят упростить въезд в РФ дружественным бизнесменам

9 августа. FINMARKET.RU - Владельцы российских торгцентров, которым пока не удалось найти полноценную замену ушедшим западным брендам, рассчитывают привлечь ритейлеров из дргих стран. Президент Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с просьбой отменить визовый режим для представителей бизнеса из этих стран Азии, Африки и Латинской Америки, либо снизить для них стоимость оформления российских виз,пишет "Коммерсант"

Сегодня в торгцентрах РФ не работают ритейлеры и бренды, суммарно занимающие около 7,5 млн кв. м, уточнили в РСТЦ. Они ожидают, что после ухода оставшихся западных компаний в ближайшие месяцы по всей стране опустеют еще 3 млн кв. м, что приведет к снижению доходов индустрии не менее чем на 15–22%.

По подсчетам Commonwealth Partnership (CMWP), сейчас доля площадей в торгцентрах Москвы, занятых ритейлерами, приостановившими деятельность, составляет 11,6%. Но пока реальная вакансия в сегменте выросла незначительно — с 10% в конце 2021 года до 11,2%. Аналитики ожидают, что если ключевые иностранные бренды покинут российский рынок, то к концу года 30% торгцентров будет пустовать.

Пока привлечь на их место ритейлеров из «дружественных» стран не удалось — западные арендаторы только сейчас начали разрывать договоры и пока еще не освободили помещения, поясняет Москаленко.