Ритейл восстановил ассортимент смартфонов

9 августа. FINMARKET.RU - Ассортимент смартфонов, просевший в марте-апреле из-за прекращения поставок в Россию рядом производителей и резких колебаний курсов валют, вернулся на уровень начала 2022 года. Об этом "Известиям" сообщили в "М. Видео - Эльдорадо". В магазинах объединенного ритейлера доступно около 500 моделей от примерно 20 брендов, что соответствует ширине ассортимента начала года - цены на большинство моделей сохранились на уровне этого периода, отметил представитель компании. Например, покупателям доступны несколько десятков моделей смартфонов Apple из линеек iPhone 13, 12 и 11, SE и XR, утверждает он. Помимо традиционно популярных у российских покупателей устройств Apple, Samsung, Xiaomi, за последние месяцы существенно расширился выбор аппаратов китайских брендов Realme, Poco, Tecno, Infinix и других, добавили в "М. Видео - Эльдорадо".

Ассортимент самых популярных смартфонов - Apple, Samsung и Xiaomi - почти полностью восстановился до уровня февраля 2022 года, подтвердил сотрудник другой крупной розничной сети. Правда, на полках стало меньше гаджетов от Honor, Huawei, Oppo, Vivo, ZTE, Motorola и ряда других брендов, уточнил он. Но сокращение их ассортимента началось до санкционной кампании и прекращения поставок электроники в РФ. Еще в 2021 году тройка лидеров (Apple, Samsung и Xiaomi) по итогам года заняла 76% рынка в натуральном выражении, рассказал собеседник "Известий".

Модельный ряд смартфонов расширяется на фоне общего спада продаж этих устройств в РФ. Во 2-м квартале 2022 года спрос на них упал по сравнению с 1-м кварталом на 33%, отметил сотрудник одного из ритейлеров. Если сравнивать с апрелем-июнем 2021-го, падение спроса составило 30%, сказал он.

Добиться восстановления позволили параллельный импорт и сотрудничество с новыми вендорами, сказали эксперты. Помимо смартфонов Apple, Samsung и Xiaomi, за последний квартал существенно расширился выбор устройств Realme, Poco, Tecno, Infinix и других производителей.