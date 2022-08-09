ВЭБ.РФ представил идеи по привлечению частных инвестиций в промышленность

9 августа. FINMARKET.RU - Финансовая компания "ВЭБ инфраструктура" ("ИнфраВЭБ", "дочка" ВЭБ.РФ) предложила механизмы привлечения частных инвестиций в, пишут "Ведомости" . Представитель "ИнфраВЭБа" пояснил изданию, что были сформированы критерии промышленных проектов и на их основе разработаны базовые подходы и схемы привлечения частных денег через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). Разработка новых мер поддержки промышленных проектов и привлечения в них частных денег объясняется необходимостью "ускоренного решения вопросов импортозамещения", а также "недостаточным объемом внутреннего рынка для реализации крупномасштабных проектов".

"ИнфраВЭБ" предлагает для новых проектов в промышленности активнее использовать концессию, а также механизм, получивший название "корпоративное ГЧП", и опционы, позволяющие инвестору получать контроль в проектной компании.

В рамках корпоративного ГЧП для привлечения внебюджетных инвестиций в стратегические объекты, принадлежащие государству, предлагается передавать их в собственность и управление частным инвесторам с инвестобязательствами (реконструкция и дальнейшая эксплуатация). Механизм может применяться, когда у государственного или муниципального предприятия на балансе есть проблемный убыточный актив, следует из презентации. Хотя схема подходит и для новых промышленных объектов.

Преимущества для инвестора при использовании данного механизма заключаются "в минимальном законодательном регулировании отношений сторон", так как они регулируются акционерным соглашением или корпоративным договором, а также инвестсоглашением, в сжатых сроках проведения конкурса, говорится в презентации "ИнфраВЭБа".

Для крупных промпредприятий, например для производств по добыче полезных ископаемых, "ИнфраВЭБ" предлагает концессионную модель, когда частный бизнес привлекается для более эффективного использования госсобственности. "Бюджетные средства при этом подходе могут использоваться для выплаты капитального гранта концессионеру, например для софинансирования строительно-монтажных работ и проч. Для бюджета компенсацией станут прямые и косвенные налоговые поступления, социально-экономические и прочие эффекты", - поясняется в презентации.

Также предлагается дать ряд других законодательных преференций: предоставить концессионеру-производителю статус единственного поставщика "с долгосрочной гарантией сбыта", а также позволить заключать концессию с собственниками инфраструктуры в упрощенном порядке.

В целом предложенные "ИнфраВЭБом" механизмы, по оценкам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, могут помочь реализовать проекты на сумму свыше 10-15 трлн руб. в год, что "в идеальном сценарии" потенциально даст экономике до 6-8% роста ВВП.