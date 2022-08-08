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08 августа 2022 года 11:29
Траты на сборы в школу выросли на 20%
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Вячеслав Прокофьев/ТАСС
8 августа. FINMARKET.RU - Во второй половине июля траты россиян на "школьный набор" выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Это следует из данных, предоставленных "Известиям" специалистами ресурса "Чек Индекс". Они проанализировали данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД" о продажах с 15 по 31 июля 2022 года в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Оператор получает информацию от 1,1 млн онлайн-касс в России. По данным аналитиков, в среднем на сборы ребенка в школу россияне тратили 13 919 рублей. Так, на комплект канцелярских принадлежностей первоклассника в этом году тратили на 9% больше, чем в прошлом, - в среднем по 859 рублей. Рюкзак для школьника обходился в 1954 рубля, что на 14% дороже. Средний чек на школьную форму вырос на четверть - до 3011 рублей. Детские туфли или ботинки обошлись в 1823 рубля, рост трат на них по сравнению с прошлым годом составил 15%, кроссовки для занятий физкультурой - в 2279 рублей, или на 10% дороже. По словам экспертов, основной площадкой для покупок вещей из школьного набора становятся маркетплейсы и интернет-магазины - в онлайне приобретено более 60% таких товаров.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, школа, подготовка, траты
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