Россия наращивает производство алкоголя

8 августа. FINMARKET.RU - По результатам 7 месяцев 2022 годароссийского алкоголя выросло более чем на 11% в сравнении с тем же периодом прошлого года - с 90,6 млн дал до 100,7 млн дал, сообщили "Российской газете" в Росалкогольрегулировании.

"Мы фиксируем рост объемов производства отечественной алкогольной продукции в условиях сокращения импорта и при стабильном спросе", - уточнили в службе.

Так, выпуск водки за январь-июль увеличился более чем на 10% (с 39,2 до 43,3 млн дал), игристых вин - почти на 30% (с 4,6 до почти 6 млн дал), ликеро-водочных изделий крепостью свыше 25% - более чем на 31% (с 5,2 до 6,8 млн дал), коньяка - почти на 20% (с 4,1 до 4,9 млн дал), а слабоалкогольной продукции - более чем в полтора раза (с 6,3 до 9,6 млн дал).

Еще по итогам 1-го полугодия 2022 года в Росалкогольрегулировании обращали внимание на постепенное "вымывание" импортной продукции из розницы, что при сохранении спроса приводит к росту продаж отечественной продукции. В частности, несколько иностранных производителей виски, текилы и рома ранее покинули российский рынок. На этом фоне в России существенно увеличилось производство как водки, которую стали использовать на замену импортным крепким напиткам, так и дистиллятов, из которых изготавливается крепкий