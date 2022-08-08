.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
08 августа 2022 года 10:57
Россия наращивает производство алкоголя
|0
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
8 августа. FINMARKET.RU - По результатам 7 месяцев 2022 года производство российского алкоголя выросло более чем на 11% в сравнении с тем же периодом прошлого года - с 90,6 млн дал до 100,7 млн дал, сообщили "Российской газете" в Росалкогольрегулировании. "Мы фиксируем рост объемов производства отечественной алкогольной продукции в условиях сокращения импорта и при стабильном спросе", - уточнили в службе. Так, выпуск водки за январь-июль увеличился более чем на 10% (с 39,2 до 43,3 млн дал), игристых вин - почти на 30% (с 4,6 до почти 6 млн дал), ликеро-водочных изделий крепостью свыше 25% - более чем на 31% (с 5,2 до 6,8 млн дал), коньяка - почти на 20% (с 4,1 до 4,9 млн дал), а слабоалкогольной продукции - более чем в полтора раза (с 6,3 до 9,6 млн дал). Еще по итогам 1-го полугодия 2022 года в Росалкогольрегулировании обращали внимание на постепенное "вымывание" импортной продукции из розницы, что при сохранении спроса приводит к росту продаж отечественной продукции. В частности, несколько иностранных производителей виски, текилы и рома ранее покинули российский рынок. На этом фоне в России существенно увеличилось производство как водки, которую стали использовать на замену импортным крепким напиткам, так и дистиллятов, из которых изготавливается крепкий алкоголь.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, алкоголь, производство
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.