В РФ ликвидированы 19 "прачечных", отмывавших деньги

8 августа. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг совместно с правоохранительными, надзорными и контрольными органами за прошлый год ликвидировал 19 теневых площадок, которые оказывали незаконные финансовые услуги и профессионально отмывали деньги. Об этом говорится в подготовленном в конце июля годовом отчете ведомства, пишут "Известия" . Через подобные "прачечные" ежегодно проходило порядка 30 млрд рублей, уточнили в службе.

Теневые площадки в прошлом году оставались востребованным инструментом для функционирования теневой экономики, подчеркивается в документе. Их еще называют ландроматами (от англ. laundromat - прачечная). С их помощью "серая" экономика снабжается неконтролируемой наличностью и обеспечивается международными трансферами в обход госконтроля, говорится в отчете.

Ликвидация теневых площадок привела к возбуждению 62 уголовных дел. Росфинмониторинг установил около 4 тыс. организаций и физлиц, которые принимали участие в их работе. В том числе 49 организаторов, более 100 заказчиков, в пользу которых проводились незаконные операции, и почти 3 тыс. технических участников - в основном фирм-однодневок, через которые проводились платежи. Для сравнения, в 2020 году была пресечена деятельность 8 ландроматов на территории РФ, отмечается в прошлогоднем отчете.

Ликвидированные теневые площадки действовали на территории России. Они не являются международными, однако некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за рубеж, заявили "Известиям" в пресс-службе Росфинмониторинга. По оценкам ведомства, общий объем операций, который проходил через все ландроматы в 2021 году, составлял около 30 млрд рублей.