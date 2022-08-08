В РФ хотят скорректировать принцип получения участков недр в территориальном море

8 августа. FINMARKET.RU - Правительствозадумалось над прозрачностью заявительного принципа получения недропользователями участков недр во внутренних водах и территориальном море (12 миль от берега). Скорректировать правила предоставления участков недр до 15 сентября Минприроды и Роснедрам поручила вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует недропользование), пишет "Коммерсант"

Несмотря на то что такие участки не являются шельфовыми (претендовать на шельф могут только госкомпании), четких правил их предоставления не существовало до сентября 2020 года. С этого момента частные компании получили возможность претендовать на участки во внутренних и территориальных водах. Заявки подаются в декабре-январе и июне-июле. Лицензиями на такие участки заинтересовались структуры фонда "Энергия" экс-главы Минэнерго Игоря Юсуфова, ЛУКОЙЛ и государственная "Газпром нефть".

В Минприроды заявили "Ъ", что совместно с Роснедрами приступили к корректировке правил и готовят соответствующий акт. Действующий "заявительный" порядок предусматривает возможность получения участка недр из сформированного правительством перечня без раскрытия такой информации, поясняют в министерстве. Если запрашиваемый участок пересекается с другим участком, Роснедра организуют согласительное совещание для корректировки границ таких участков, а если стороны не приходят к согласию, ведомство возвращает заявки и проводит аукцион на пользование участком недр. По словам ведомства, прорабатывается несколько вариантов корректировки порядка. Так, изучается вопрос предварительного раскрытия информации о поступивших заявках.

"Планируется, что информация о поданных компаниями заявках будет публиковаться в открытых источниках,- заявляют в Минприроды.- Если в отношении такого участка заинтересованность проявят сразу несколько компаний, он будет предлагаться к продаже с аукциона".