Минтруд разработал новый механизм погашения долгов по зарплате

8 августа. FINMARKET.RU -России разработал законопроект о государственной компенсации долгов по зарплате. Его доработанную версию рассмотрела Российская трехстороняя комиссия. Как пишет "Российская газета" , в законопроекте прописан новый механизм погашения долгов перед работниками обанкротившихся предприятий, организаций и компаний. Так, задолженность по зарплате за 3 месяца до признания предприятия или компании банкротом может быть погашена за счет средств федерального бюджета. При этом сумма выплаты не может превышать трех среднемесячных заработных плат по региону, в котором находится работодатель-должник. Предусмотрено, что источником средств для выплаты компенсации по зарплате будут являться штрафы, которые поступают в казну за правонарушения в сфере трудового законодательства.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2020 году работодатели-банкроты задолжали своим сотрудникам 2380,2 млн рублей. При этом удалось добиться выплаты лишь 823 млн рублей задолженности. В 2021 году сумма долгов оказалась примерно такой же - 2109,1 млн рублей. А выплатили задолженность по зарплате лишь на сумму 560,5 млн рублей.