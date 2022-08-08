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08 августа 2022 года 09:33
Минтруд разработал новый механизм погашения долгов по зарплате
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Владимир Гердо/ТАСС
8 августа. FINMARKET.RU - Минтруд России разработал законопроект о государственной компенсации долгов по зарплате. Его доработанную версию рассмотрела Российская трехстороняя комиссия. Как пишет "Российская газета", в законопроекте прописан новый механизм погашения долгов перед работниками обанкротившихся предприятий, организаций и компаний. Так, задолженность по зарплате за 3 месяца до признания предприятия или компании банкротом может быть погашена за счет средств федерального бюджета. При этом сумма выплаты не может превышать трех среднемесячных заработных плат по региону, в котором находится работодатель-должник. Предусмотрено, что источником средств для выплаты компенсации по зарплате будут являться штрафы, которые поступают в казну за правонарушения в сфере трудового законодательства. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2020 году работодатели-банкроты задолжали своим сотрудникам 2380,2 млн рублей. При этом удалось добиться выплаты лишь 823 млн рублей задолженности. В 2021 году сумма долгов оказалась примерно такой же - 2109,1 млн рублей. А выплатили задолженность по зарплате лишь на сумму 560,5 млн рублей.
Опубликовано Финмаркет
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