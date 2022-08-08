Правительство не отказывается от планов блокировать имущество бизнеса при проверках

8 августа. FINMARKET.RU - Планы правительствапредоставить налоговикам право оперативно блокироватьдолжников при обнаружении признаков уклонения от обязательных платежей остаются в силе, сообщили "Ведомостям" два близких к правительству источника и подтвердил федеральный чиновник. По словам собеседников, в кабинете министров надеются, что, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, будет рассмотрен в ходе осенней сессии.

Как отметил источник в бюджетном комитете Госдумы, несмотря на то что по сравнению с первоначальными версиями законопроект довольно существенно доработали, он все еще вызывал критику предпринимателей. Законопроект может потребовать доработки и более детального обсуждения его положений, согласен собеседник, близкий к правительству.

Внесенный в Госдуму законопроект разрешает руководителям инспекций и их заместителям по согласованию с главой вышестоящего налогового органа после составления акта камеральной проверки налагать обеспечительные меры на имущество организации и индивидуальных предпринимателей. Сейчас такая возможность появляется у налоговиков лишь по итогам проверки. Из-за этого у недобросовестных налогоплательщиков есть возможность вывести активы в период между ее началом и завершением.

Согласно законопроекту, решение о введении предварительных обеспечительных мер может быть принято, в случае если отклонение налоговых платежей компании или ИП превышает 10% от среднеотраслевой налоговой нагрузки либо 3 млн руб.будет распространяться на недвижимое имущество, транспортные средства, предметы дизайна помещений, ценные бумаги, но не затронет средства на счетах, готовую продукцию, сырье или материалы. Под ограничения может подпасть имущество, совокупная стоимость которого равна разнице между уплаченными налогами за проверяемый период и суммой, рассчитанной исходя из среднеотраслевой налоговой нагрузки. На сайте ФНС будут раскрываться сведения, каким компаниям назначены выездные проверки и на какое имущество наложены обеспечительные меры.

Из-под риска оперативной блокировки активов после доработки законопроекта были выведены участники налогового мониторинга и крупнейшие налогоплательщики (с платежами от 2 млрд руб.).