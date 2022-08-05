В РФ появится онлайн-реестр такси

5 августа. FINMARKET.RU - В России появится онлайн-реестр, в котором можно будет увидеть информацию о каждом автомобиле, задействованном в таксомоторной отрасли. Соответствующий законопроект готовит Минтранс, сообщил на X Международном евразийском форуме "Такси" директор департамента государственной политики в сфере лицензирования, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития Александр Вдовин.

"Будет создан специальныйдля автомобилей такси, то есть их можно будет в этом реестре увидеть. Это, например, будет полезно для тех, кто хочет приобрести подержанный автомобиль, чтобы от него нельзя было скрыть, что этот автомобиль использовался в такси", - сказал он. В реестре любой сможет посмотреть информацию о машине и ее владельце, пишет "Российская газета"

Вдовин отметил, что власти уделяют особое внимание обелению отрасли. Этот процесс заметен уже сейчас - садясь в машину такси, можно по QR-коду посмотреть информацию о водителе. Исследование Роскачества показало, что большая часть пассажиров хочет, чтобы в приложениях такси появилась кнопка SOS, которую клиент сможет нажать в опасной ситуации при поездке.

Согласно новому законопроекту о самозанятых, работать в такси теперь смогут не только индивидуальные предприниматели и юрлица, но и самозанятые. Как отметил Вдовин, это не должно сказаться на безопасности поездок.

Пока еще не внедрены в полной мере современные механизмы контроля за безопасностью перевозок, основанные прежде всего на цифровых технологиях, рассказал в разговоре с "РГ" директор Юридического института Российского университета транспорта Евгений Нестеров. Введение реестров, таких как региональный реестр перевозчиков легковых такси, региональный реестр легковых такси и региональный реестр служб заказа легкового такси, создание федеральной информационной системы легковых такси - неоспоримый шаг вперед, считает эксперт. По его словам, действующая модель государственного регулирования таксомоторной отрасли требует изменений, обусловленных реалиями развития этого рынка. Необходимо законодательно зафиксировать права и обязанности служб заказа легкового такси в сформировавшихся условиях.

Законопроект о такси был внесен в Госдуму в мае 2022 года. Если его примут, агрегаторов такси обяжут передавать информацию о клиентах в базу данных, работать с самозанятыми, а также отвечать за ДТП.