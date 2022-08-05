Российские разработчики ПО присматриваются к новым рынкам

5 августа. FINMARKET.RU - На фоне западных санкций российские разработчики программного обеспечения (ПО) начали переориентироваться на поставки в африканские, азиатские и страны Ближнего Востока. Согласно результатам опроса ассоциации "Руссофт" среди 171 российской софтверной компании с совокупным оборотом около 100 млрд руб., после введения западных санкций из-за начала военных действий на Украине российские разработчикиначали переориентироватьсвоих продуктов и услуг на рынки Южной и Восточной Азии, Южной и Центральной Америки и Ближнего Востока, пишет "Коммерсант"

Если в 2021 году 5,3% отечественных разработчиков планировали выйти на рынок Южной и Восточной Азии, то в 2022 году - уже 9,6%. В частности, российские компании интересуют рынки Индии (выход туда планируют 7,4% опрошенных в первом полугодии 2022 года против 2,4% - за аналогичный период 2021 года); Узбекистана (9,6% против 6,8%), а также стран Ближнего Востока (8,5% против 4,4%) и Африки (7,2% против 2,9%).

По данным "Руссофта" за 2021 год, примерно 53% всех продаж отечественного софта приходилось на Россию (около $11,1 млрд), на ближнее зарубежье 8-10% (примерно $2 млрд), США и Канада занимают около 15% ($3 млрд.), Европейские страны - 13% ($2,7 млрд), а Южная и Восточная Азия - примерно 7% ($1,3 млрд).

В то же время отмечается падение интереса у российских разработчиков ПО к европейскому и американскому рынкам. И хотя интерес к европейским рынкам среди российских компаний снизился, но они пока не готовы уходить с них полностью.