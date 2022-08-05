Региональные налоги на самолеты могут обнулить

5 августа. FINMARKET.RU - Российские авиа- и лизинговые компании планируют освободить от транспортного и имущественного налогов на. Как минимум 12 субъектов РФ поддержали идею снизить или обнулить ставки по транспортному налогу и налогу на имущество за самолеты, зарегистрированные в России. Это следует из письма Минтранса в профильную авиационную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Росавиацию, "Известия"

Налоговые послабления поддержали власти Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Ивановской и Челябинской областей, Забайкальского края, Ненецкого АО, Магадана (временно, на один финансовый год), Коми, Тувы, Бурятии и Чукотки, следует из писем властей этих регионов в Минтранс.

на воздушные суда в России платят в регионе регистрации самой компании-владельца самолета (это авиакомпании или лизинговые компании). То есть для получения льгот в конкретном регионе бизнесу придется зарегистрировать там само юрлицо, пояснил источник "Известий" в одном из российских перевозчиков.

Сегодня российские авиакомпании и лессоры платят налог на имущество (ставка налога не выше 2,2%) за воздушные суда, так как, согласно российскому законодательству, они считаются недвижимым имуществом организаций. Помимо этого, лизинговые компании платят транспортный налог (сами авиаперевозчики от этого налога освобождены).

Оба этих налога - региональные. Определить общую сумму выплат по ним практически невозможно, так как налог на имущество по арендованным иностранным самолетам уплачивался их собственниками в иностранных государствах, к тому же более 85% российского парка самолетов еще недавно было зарегистрировано не в России, а за рубежом, отметил руководитель практики авиации и финансирования активов BGP Litigation Владислав Риков.

По данным АЭВТ, выплата по налогу на имущество может доходить до десятков миллионов рублей на одно воздушное судно в год (расчеты от 2021 года).

Освободить воздушные суда, зарегистрированные в российском регистре, от налога на имущество и транспортного налога весной просила АЭВТ - в качестве одной из мер поддержки авиаотрасли в условиях западных санкций. Ранее Росавиация несколько лет пыталась стимулировать перевод самолетов из иностранных в российские регистры, обещая налоговые послабления, но перевозчики делали это неохотно.

Предполагается, что в ряде субъектов послабления начнут действовать с 2023 года. В условиях западных санкций мера поддержит перевозчиков и деловую активность в регионах, считают эксперты. При этом региональные бюджеты потеряют немного: до недавнего времени большая часть воздушных судов была зарегистрирована в третьих странах, и налоги от них поступали туда же.