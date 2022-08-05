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05 августа 2022 года 08:32
ФАС просит продлить срок подготовки поправок к закону о едином операторе цифровой рекламы
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Сергей Савостьянов/ТАСС
5 августа. FINMARKET.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) попросила аппарат правительства не форсировать подготовку поправок к законопроекту о едином операторе цифровой рекламы. Он был внесен 8 июля в Госдуму депутатом Артемом Кирьяновым ("Единая Россия"), а 15 июля принят в первом чтении на внеочередном пленарном заседании нижней палаты парламента. После этого был установлен 30-дневный срок для сбора поправок к инициативе. Максим Шаскольский, руководитель ФАС, в письме первому заместителю руководителя аппарата правительства Валерию Сидоренко просит перенести срок предоставления поправок от Белого дома на осень, пишут "Ведомости". Законопроект депутата предполагает, что в России должен появиться единый оператор цифровой рекламы. Он займется проверкой контента на соответствие законодательству, определением цен на размещение, а также защитой персональных данных пользователей. Оператор останется участником рынка и сможет без торгов заключать 30-летние контракты на установку своих цифровых конструкций на земле, принадлежащей государству, и транслировать рекламу на экранах государственного и муниципального транспорта в течение того же срока. Статус единого оператора сможет получить компания, которая не контролируется иностранными собственниками, является системообразующей и имеет собственные цифровые конструкции, в том числе в городах федерального значения. Этим критериям соответствует только Russ Outdoor, писали ранее "Ведомости". 28 июля на круглом столе в Госдуме замначальника управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Яна Склярова говорила, что совмещение компанией функций хозяйствующего субъекта и регулятора рынка противоречит антимонопольному законодательству и может привести к злоупотреблениям в отношении других предприятий. Ранее с критикой законопроекта выступила мэрия Москвы. Там опасаются, что инициатива ударит по рынку рекламы, облику города и поступлениям в доход столицы. Вслед за Москвой законопроект раскритиковало правительство Санкт-Петербурга.
Опубликовано Финмаркет
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