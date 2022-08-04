Экономисты улучшили макропрогнозы для экономик СНГ+

4 августа. FINMARKET.RU - Прогноз состоянияв странах СНГ+ продолжает улучшаться - теперь, по консенсусной оценке экономистов, опрошенных Focus Economics, спад в этом регионе в 2022 году может составить 7,2% вместо ожидавшихся месяц назад 8,3%. В целях анализа к региону СНГ+ относят не только, являющиеся членами Содружества, но и Украину, Грузию и Туркменистан, пишет "Коммерсант"

Рост цен в среднем по региону в этом году ускорится до 15,7% с 7,4% по итогам прошлого года. Прогноз инфляции улучшен - с 16,4%, ожидавшихся в июле, в следующем году инфляция, как ожидается, замедлится до 9,4%. Для сравнения: глобальный прогноз предполагает рост цен в этом году на 7,9%, в следующем - на 4,8%.

Для экономики РФ прогноз спада снижен с 9,3% до 8,1%. В следующем году, однако, ожидается более выраженное сокращение ВВП - на 2,5% вместо 2,1%. Рост инфляции в РФ в этом году может составить 16%, в следующем - 9% (месяц назад ожидались 17% и 9,7%).

Наибольший спад среди стран региона по-прежнему прогнозируется для украинской экономики, но и в этом случае оценка улучшена - с минус 36,3% до минус 34,6% (в 2023 г. - рост на 8,7% вместо 12%). В Белоруссии спад составит в этом году 6,3%, в следующем - 0,6% и будет самым резким за последние 27 лет. Экономике страны также грозят риски введения допсанкций. Сокращение ВВП ожидается также в Молдавии - на минус 0,4% с ростом на 2,6% в следующем году.

Остальные страны СНГ+ сохранят положительные темпы роста. Наименее выраженным сокращение показателя по сравнению с прошлым годом будет в Азербайджане, где ожидается рост на 4,6%, и в Казахстане - плюс 3,3%. Заметно улучшена оценка по Армении на этот год - с 1,9% до 3,7% (на следующий - понижена с 4% до 3,9%).