Структуры "Сколково" не смогут взаимодействовать с западными компаниями

4 августа. FINMARKET.RU - Американское управление по контролю за иностранными активами внесло в санкционные списки фонд "Сколково" - эта структура осуществляет поддержку IT-стартапов в России, ООО "Технопарк "Сколково" - управляет инфраструктурой, обеспечивающей работу всей экосистемы "Сколково" и Сколковский институт науки и технологий - "Сколтех", который среди прочего занимается разработкой телекоммуникационных технологий.

Попадание в санкционные списки вводит серьезные ограничения на взаимодействие с такими структурами, в том числе проведение платежей и предоставление доступа к различным технологиям, регулируемым экспортным контролем США, - в каждом конкретном случае экспортер должен получать одобрение регулятора на сделку. Существует и риск вторичных санкций, пишет "Российская газета"

Экосистема фонда "Сколково" - это более 3,3 тысячи стартапов. Кроме того, "Сколково" является оператором грантовой поддержки от государства для пилотных внедрений в сфере импортозамещения.

Как сообщили РГ в фонде, "ограничения, введенные США, не оказывают влияния на операционную деятельность фонда "Сколково". Фонд продолжает выполнять предусмотренные законодательством функции и оказывать сервисы в полном объеме". Представители фонда отметили, что указанные ограничения не касаются участников проекта и их деятельности.

Работа "Сколтеха" связана с исследованиями в том числе и для телеком-отрасли. Она касается перспективных направлений связи, таких как 6G. После начала спецоперации на Украине 22 иностранные научные организации известили "Сколтех" о расторжении сотрудничества, сообщал ранее ректор "Сколтеха" Александр Кулешов.