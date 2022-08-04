4 августа. FINMARKET.RU - Россию покинула почти треть иностранных ритейлеров - из снимавших помещения в торговых центрах о таком решении объявили 27% брендов. Об этом "Известиям" сообщили в одной из крупнейших консалтинговых компаний CORE.XP. Еще 51% зарубежных марок приостановили деятельность, 22% проводят реструктуризацию.

В числе компаний, объявивших о своем уходе, - H&M Group (управляет сетями COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M home, Arket и другими), Nike, Starbucks, Victoria's Secret, Lush, Lego. Среди брендов, которые сейчас проводят реструктуризацию, - McDonald's ("Вкусно и точка"), Levi's (JNS), L'Occitane ("Л'Окситан").

В списке приостановивших свою деятельность компаний - Inditex (Zara, Massimo Dutti и другие), MAC, Jo Malone, Decathlon, Adidas, Puma, Hugo Boss, Swarovski. Подавляющее большинство брендов, приостановивших свою деятельность (70%), относятся к fashion-сегменту.

Как сообщила "Известиям" руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова, посещаемость ТЦ в Москве, по данным Google Mobility Index, снизилась во 2-м квартале примерно на 6 п. п. относительно I квартала. При этом в регионах показатель практически не изменился, так как падение трафика там не так значительно в том числе благодаря их меньшей зависимости от присутствия иностранных брендов, подчеркнула эксперт.

А более жизнеспособными оказались не столько региональные ТЦ, сколько средние, в том числе в столице, отметила замруководителя направления "Торговые центры" компании "Магазин магазинов" Оксана Аверкина. Им проще найти альтернативу закрытым арендаторам, чем крупным, пояснила она.

Сегодня в ТЦ не работают арендаторы, которые суммарно занимают около 7,5 млн кв. м, подсчитали в РСТЦ. Вероятно, что порядка 3 млн "квадратов" окажутся свободными. Это приведет к снижению посещаемости и падению арендных доходов индустрии не менее чем на 15-22%, сказали в организации. Для моллов, которые еще не полностью восстановились от ковидных ограничений 2020-2021 годов, это означает выход на предбанкротное состояние, добавили в союзе.

Как сообщили газете в Минпромторге, уход отдельных иностранных компаний с российского рынка не должен оказать существенного влияния на положение ТЦ в стране. Там также отметили, что в большинстве своем иностранные компании заинтересованы как можно скорее возобновить свою деятельность и прорабатывают для этого различные варианты.

Но пока, по словам Цветковой, никаких точных договоренностей с новыми брендами, не присутствовавшими в России до этого, еще нет.