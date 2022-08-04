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04 августа 2022 года 09:40
Россияне наращивают вложения в золото
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Донат Сорокин/ТАСС
4 августа. FINMARKET.RU - Российские частные инвесторы наращивают вложения в золото, счет идет уже на десятки тонн. Как свидетельствуют данные опроса "Коммерсанта", крупнейшие банки с момента отмены налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже драгметаллов населению резко увеличили продажи золотых слитков. Спрос на слитки возрос сразу после введения налоговых послаблений. Ранее при покупке золотого слитка в банке необходимо было платить 20-процентный НДС. При реализации слитка возврат уплаченного налога был невозможен. Эти затраты делали операции со слитками невыгодными для граждан. Помимо этого, в июне был отменен налог с прибыли при продаже золотых слитков (НДФЛ в размере 13%). В банках отмечают, что спросом пользуются слитки всех размеров - от 1 г до 12,5 кг (400 унций). Причем значительная доля проданного золота пришлась на крупные слитки, от 1 кг. Банки выкупают слитки в ограниченном количестве отделений, причем преимущественно свои слитки, а цена покупки на 15-25% ниже цены продажи. Кроме того, необходимо обеспечить идеальное состояние слитка в случае продажи. "Повреждение слитка, даже небольшая царапина, моментально радикально его обесценивает",- указывает главный экономист "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.
Опубликовано Финмаркет
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