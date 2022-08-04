СП предлагает урегулировать возврат в бюджет остатков средств по проектам на займы МБРР

4 августа. FINMARKET.RU - Счетная палата (СП) РФ предлагает установить порядок возврата в доходы федерального бюджета средств, оставшихся неизрасходованными по завершении проектов с использованием средств международных финансовых организаций, в том числе Международного банка реконструкции и развития (МБРР).

Предложение поручить Минфину и Минэкономразвития до 30 сентября подготовить соответствующие поправки в Бюджетный кодекс содержится в отчете контрольного органа по результатам анализа портфеля займовза 2017-2021 годы.

В периоде, который исследовала Счетная палата, в портфеле займов МБРР действовали проекты с общим объемом привлеченных средств в размере $2,044 млрд: $571,9 млн - средства займов банка, $1,472 млрд (в эквиваленте) - средства софинансирования из федерального бюджета. По большинству проектов средства займов МБРР привлекались не в полном объеме, отмечает СП РФ. А общий объем софинансирования из бюджета составил 138,7% от первоначально запланированного объема. Так, по проекту "Развитие системы государственной статистики - 2" общая сумма средств софинансирования была увеличена с 80% ($40 млн) до 99,2% ($117,2 млн), то есть проект фактически финансировался из бюджета.

По проекту "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ" объем софинансирования также вырос с 80% ($88 млн) до 93,5% ($176,7 млн).

По всем проектам МБРР есть неисполнение утвержденного бюджета проектов как за счет средств займа, так и за счет софинансирования. Так, по данным Счетной палаты РФ, средства софинансирования, в частности, не до конца использовались из-за невыполнения или переноса сроков части мероприятий проектов, несвоевременного направления контрагентами в группы реализации проекта оформленных документов на оплату. При этом при переносе сроков проектов график погашения основного долга перед МБРР не корректировался - льготный период не продлевался, что привело к удорожанию кредита для бюджета.

Общая сумма неиспользованных остатков по завершенным проектам на 1 января 2022 года составила эквивалент $21,3 млн.

Вопросы зачисления в федеральныйостатков средств после завершения реализации проектов нормативно не урегулированы, отмечает СП РФ. В настоящее время Бюджетный кодекс предусматривает, что остатки средств федерального бюджета, не использованные получателями, находящиеся на специальных счетах, открытых в соответствии с условиями соглашений с международными финансовыми организациями, не подлежат перечислению на единый счет бюджета. Они должны быть использованы в текущем финансовом году на те же цели.

Всего на 1 января 2022 года было привлечено 67 займов МБРР, в том числе 2 действующих займа и 65 - закрытых. С 2014 года в связи с геополитической ситуацией новые займы МБРР не привлекались. Общий объем привлечения по 67 займам с 1992 по 2021 год составил $10,485 млрд, использовано $10,473 млрд. По инвестиционным займам было привлечено $5,128 млрд (49%), по бюджетозамещающим - $5,345 млрд (51%).