Россияне отказываются от дорогостоящих покупок

3 августа. FINMARKET.RU - Текущие данные о реально совершаемых покупках демонстрируют тревожную тенденцию. Доля расходов россиян на пропитание постоянно увеличивается, по крайней мере в течение последних двух месяцев. Такую тенденцию можно объяснить общим снижением доходов населения, отказом отнепродовольственных товаров и доминирующим стремлением к экономии, пишет "Независимая газета"

За два месяца доля расходов россиян на питание поднялась выше 30%, отмечают социологи. По данным экспертов компании "Ромир", за последние восемь недель продуктовый сегмент увеличил свою долю в кошельке россиян на 9 процентных пунктов (п.п.).

На неделе с 18 по 24 июля доля расходов на продовольствие достигла 31%. Этот показатель рос все летние недели после того, как упал в начале июня до 22% с державшихся всю весну 27-29%.

Россияне наращивают траты на еду, несмотря на то что, по данным Росстата, их реальные располагаемыеупали на 0,8% во втором квартале 2022 года в годовом измерении.

Затраты на продовольствие растут на фоне официальных отчетов о снижении цен на некоторые виды продуктов питания. По данным Минэкономразвития, основной вклад в снижение цен продолжают вносить именно продовольственные товары (-0,43%, почти столько же было и на предыдущей неделе) за счет удешевления как фруктов и овощей, так и других продуктов питания. При этом удешевление плодоовощной продукции даже несколько ускорилось. По данным Росстата, снижались цены на мясопродукты, масложировую и молочную продукцию, сахар, яйца, макароны, крупы и хлебобулочные изделия, отметили в министерстве.

"В связи с сокращением доходов население перераспределяет траты в пользу товаров первой необходимости и продуктов питания. Это является основной стратегией экономии россиян. Данные "Ромира" не противоречат официальной статистике, все дело в методике подсчета. Расчет расходов россиян "Ромир" производит на базе Единой панели данных, которая собирает информацию по всем фактическим покупкам россиян, в то время как официальная статистика отслеживает динамику цен по отдельно выбранным категориям товаров", - отмечают авторы исследования.

В качестве мер экономии россияне сокращают расходы на развлечения (47% россиян), отказываются от дорогостоящих покупок (46%), перераспределяют бюджет в пользу еды и необходимых товаров (43%). По итогам прошлой недели выросло число готовых экономить на лечении и образовании, а также тех, кто в целях экономии выращивает овощи и фрукты у себя на участке, поясняют в "Ромире".