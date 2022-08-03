Число зарубежных поездок россиян в 1-м полугодии выросло на 25%

3 августа. FINMARKET.RU - Количество зарубежных поездок россиян по итогам первого полугодия 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло на 25%, свидетельствуют данные Пограничной службы ФСБ России. И это несмотря на сильно сократившийся из-за санкций список маршрутов с прямыми перелетами. Погоду сделали несколько доступных направлений - Армения, Киргизия, Турция, Финляндия и некоторые другие страны, ставшие транзитным окном за границу, пишет "Российская газета"

За январь-июнь 2022 года россияне совершили за рубеж 8,5 млн поездок, тогда как за первое полугодие 2021 года - 6,8 млн поездок. Основной прирост пришелся на январь и февраль этого года, заметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В марте картина резко изменилась. Евросоюз и США закрыли небо для российских авиакомпаний, отменили действовавшие договоры лизинга, запретили техническое обслуживание и страхование самолетов, которыми владели отечественные перевозчики. В результате, из всего разнообразия вариантов зарубежных маршрутов сейчас действует лишь около 15 направлений, куда есть прямые рейсы, поясняет "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Ничего удивительного в том, что в первом квартале поток туристов за рубеж из России вырос на 46,7% по сравнению с 2021 годом. Но и во втором квартале, когда уже вовсю действовали санкции, тоже рост - почти на 11%.

Такие данные слабо отражают реальную картину посещений зарубежных стран россиянами, так как в статистику попадают не конечные пункты назначения, а транзитные страны, говорит Горин.

Но по этим данным можно понять, какие именно страны стали мостом из России в остальной мир. Например, турпоток в Таджикистан во втором квартале вырос почти в 5 раз, с 17,7 тыс. поездок в 2021 году до 86,5 тыс. поездок в 2022 году. Узбекистан и Армения показали прирост на 53%, Киргизия - на 42%. Транзитными хабами для россиян стали и некоторые страны дальнего зарубежья. Например, турпоток в Турцию вырос в 3 раза, и превысил только за второй квартал один миллион поездок. За счет пересадок в Стамбуле, говорят эксперты. Индия показала прирост на 85%, а Израиль - на 81%. Воспользовались россияне и от-крытой сухопутной границей с Финляндией, туда турпоток вырос на 42%, а в Эстонию - вообще в 3,6 раза.

Забронировать транзитные рейсы и гостиницы за рубежом с оплатой заранее российскими картами можно с помощью отечественных агрегаторов, пояснил "РГ" представитель Туту.ру. Около половины туристов стали бронировать отели напрямую, свидетельствуют данные участников туррынка.