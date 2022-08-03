Пайщики продают иностранные акции

3 августа. FINMARKET.RU - В июле интерес частных лиц к рынку коллективных инвестиций заметно снизился. По данным Investfunds, чистый приток средств в розничные паевые фонды составил 591 млн руб., что почти в пять раз ниже результата предыдущего месяца, пишет "Коммерсант" . Падение привлечений произошло на фоне активного вывода средств из биржевых фондов (БПИФы), который достиг 1,4 млрд руб. При этом в открытые ПИФы чистый приток составил 2 млрд руб., что сопоставимо с результатом предыдущего месяца.

В июле частные инвесторы заметно сократили покупки облигационных фондов. По данным Investfunds, за месяц в них вложили только 453 млн руб., тогда как в июне объем инвестиций превышал 2,6 млрд руб.

Одновременно заметно выросли оттоки из фондов акций, при снижении вывода средств из фондов смешанных инвестиций.

При этом инвесторы активно покидали фонды, ориентированные на вложения в иностранные активы. По оценке “Коммерсанта", чистый отток из них составил 1,27 млрд руб., причем 85% пришлось на БПИФы. Отчасти это связано с тем, что операции с большей частью ОПИФов с валютными активами остаются замороженными из-за санкций в отношении НРД. Распродажа иностранных активов связана с негативными результатами управления подобными фондами с начала года.