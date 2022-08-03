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03 августа 2022 года 08:47

Спрос на новых сотрудников снижается

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Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
3 августа. FINMARKET.RU - Спрос на труд в России снижается, следует из доклада ЦБ "О денежно-кредитной политике", с которым ознакомились "Известия". По информации Банка России, в июне 2022-го потребность работодателей в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах, сглаженных по сезонности, показатель снизился на 300 тыс. - с 2,1 млн до 1,8 млн человек. До этого резкое сокращение (на 20,1%) наблюдалось в разгар первой волны коронавируса в мае 2020 года. Тогда спрос на работников сократился до 1,3 млн человек.

"Текущая нисходящая динамика темпов роста к предыдущему году во многом связана с эффектом базы - в 2021 году по мере восстановления экономики после пандемии работодатели предъявляли повышенный спрос на труд. Тогда наблюдался дефицит кадров и превышение спроса над предложением, - пояснили "Известиям" в ЦБ. - Нисходящая динамика в ближайшие месяцы может сохраниться, по мере того как на эффект высокой базы будут накладываться эффекты от снижения экономической активности".

Сокращение занятости в той или иной форме ожидают 5% предприятий в РФ: в основном они планируют перейти к режиму неполной занятости, говорится в докладе регулятора. Частичная занятость и подстройка реальных зарплат - это механизмы продолжающейся адаптации рынка труда к изменившимся условиям. Таким образом, уровень безработицы в июне вырос незначительно и продолжает находиться вблизи исторических минимумов в 4%, отмечают специалисты ЦБ.

Сокращение рекрутинговой активности подтвердили в HeadHunter и SuperJob. В частности, спрос снизился на работников автомобильного и финансового бизнеса, а также госструктур. Эксперты рекомендуют по возможности повременить со сменой места службы, а при необходимости - переобучаться на дефицитных специалистов, например в IT-сфере.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  рынок труда

 
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