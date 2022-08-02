К концу года оборот розницы восстановится

2 августа. FINMARKET.RU - Падение оборотов розничной торговли в РФ в последнее время замедлилось, сообщили "Известиям" в Центре стратегических разработок. Показатели июня 2022 года относительно аналогичного периода прошлого года выглядят лучше, чем в мае, когда сокращение оборота превышало 10%. Небольшой, но уверенный рост продолжается уже два месяца, констатируют в ЦСР. Ранее, Минпромторг заявлял, что, по базовому прогнозу, в 2022 году ожидается уменьшение оборота розничной торговли около 9%.

"При этом за последние месяцы быстро изменялась структура торговли — в первую очередь пострадала торговля непродовольственными товарами, — отмечает первый вице-президент ЦСР, бывший эксперт Standard & Poor’s Борис Копейкин. — В прошлом году и в начале текущего года наблюдалась противоположная тенденция — оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сопоставимых ценах по данным Росстата в 2021 году вырос на 12,8% а продовольственными менее чем на 3%. Учитывая, что только торговля автомобилями в прошлом году составила около 7% всего оборота, восстановление импорта и производства, а соответственно, и продаж лишь только в этой одной товарной категории может привести к заметному улучшению динамики торгового оборота в целом".

В ближайшие месяцы относительно сильный рубль и налаживание новых путей поставок, по расчетам ЦСР, могут поддержать восстановление предложения импортных товаров, а также товаров, при производстве которых используются импортные сырье и комплектующие.

По оценкам Московского делового собрания, в первом полугодии произошло резкое снижение оборота розничной торговли. Причинами стали нарушение цепочек поставок, перекрытие границ и логистических коридоров. На ситуацию также повлияло падение курса рубля в конце 1-м квартала, когда многие предприниматели поддались валютной панике и не стали опускать цены, чтобы не терпеть убытки.

Вместе с тем, по оценкам Московского делового собрания, внутренний рынок адаптируется к текущим реалиям гораздо быстрее, чем этого можно было ожидать. Уже сейчас в МДС констатируют возросшую активность предпринимателей по сравнению с весенними месяцами.

"Всё-таки уже сейчас появились каналы параллельного импорта электроники, автозапчастей и многих других товаров народного потребления, а те компании, которые поторопились объявить об уходе с российского рынка, ищут пути возвращения на него, — отмечает вице-президент Московского делового собрания Максим Зотов. — Поэтому, с учетом того что цены на продукцию существенно выросли, а цепочки поставок переналаживающая через ОАЭ, Турцию, Иран, страны Средней Азии и Китай, думаю, что мы увидим восстановление оборота розничной торговли гораздо раньше, чем этого ждут в Минпромторге. По нашим прогнозам, он может восстановиться уже к концу этого года".