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02 августа 2022 года 11:15
Минфин не пошел на налоговые уступки отельерам
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Егор Алеев/ТАСС
2 августа. FINMARKET.RU - Отельерам не удалось убедить Минфин в необходимости снизить фискальную нагрузку на их бизнес. Как пишет "Коммерсант", об этом говорится в ответе Минфина "Опоре России". Отельерам также не удалось убедить Минфин в целесообразности установления на федеральном уровне льгот по налогу на имущество. В министерстве дали понять участникам рынка, что этот платеж зачисляется в региональный бюджет, поэтому власти субъектов РФ вправе сами определять ставку. Не согласны в Минфине и с тем, что необходимо освободить от налога на прибыль организации, оказывающие услуги коллективных средств размещения. Там считают меру избыточной, поскольку подобные льготы можно получать, работая в особых экономических зонах и на территориях опережающего социально-экономического развития. Одновременно Минфин не поддержал предложение туриндустрии о снижении НДФЛ до 7% для россиян, занятых в отрасли, поскольку такая возможность не предусмотрена действующим законодательством. Также Минфин не видит необходимости снижать размер страховых взносов до 7% для плательщиков в сфере туризма. Министерство обращает внимание на то, что для предприятий малого и среднего бизнеса вне зависимости от вида деятельности уже установлены льготные тарифы в 15% на выплаты, превышающие в течение месяца МРОТ. Стандартный тариф для всех видов обязательного страхования - 30%. Дополнительные меры господдержки не должны затрагивать систему обязательного социального страхования, пояснили в министерстве. Как отмечает вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, несмотря на отрицательный ответ Минфина, организация планирует в дальнейшем продолжить обсуждение налоговых послаблений для отрасли, но уже на уровне правительства.
Опубликовано Финмаркет
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