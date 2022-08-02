Минфин не пошел на налоговые уступки отельерам

2 августа. FINMARKET.RU - Отельерам не удалось убедитьв необходимости снизить фискальную нагрузку на их бизнес. Как пишет "Коммерсант" , об этом говорится в ответе Минфина "Опоре России".

Отельерам также не удалось убедить Минфин в целесообразности установления на федеральном уровне льгот по налогу на имущество. В министерстве дали понять участникам рынка, что этот платеж зачисляется в региональный бюджет, поэтому власти субъектоввправе сами определять ставку. Не согласны в Минфине и с тем, что необходимо освободить от налога на прибыль организации, оказывающие услуги коллективных средств размещения. Там считают меру избыточной, поскольку подобные льготы можно получать, работая в особых экономических зонах и на территориях опережающего социально-экономического развития.

Одновременно Минфин не поддержал предложение туриндустрии о снижении НДФЛ до 7% для россиян, занятых в отрасли, поскольку такая возможность не предусмотрена действующим законодательством.

Также Минфин не видит необходимости снижать размер страховых взносов до 7% для плательщиков в сфере туризма. Министерство обращает внимание на то, что для предприятий малого и среднего бизнеса вне зависимости от вида деятельности уже установлены льготные тарифы в 15% на выплаты, превышающие в течение месяца МРОТ. Стандартный тариф для всех видов обязательного страхования - 30%. Дополнительные меры господдержки не должны затрагивать систему обязательного социального страхования, пояснили в министерстве.

Как отмечает вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, несмотря на отрицательный ответ Минфина, организация планирует в дальнейшем продолжить обсуждение налоговых послаблений для отрасли, но уже на уровне правительства.