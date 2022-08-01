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01 августа 2022 года 11:38
Граждане стали чаще жаловаться на отказы в кредитных каникулах
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
1 августа. FINMARKET.RU - Банки стали чаще отказывать заемщикам в реструктуризации кредитов как по собственным программам, так и по кредитным каникулам (106-ФЗ), следует из жалоб на форуме banki.ru. Так, число жалоб на сложности с предоставлением каникул в июле составило несколько десятков, почти на треть превысив показатель июня, пишет "Коммерсант". В проекте ОНФ "За права заемщиков" подтверждают увеличение числа жалоб на отказы в реструктуризации банковской задолженности физлиц. По оценке правозащитников, к середине лета по сравнению с апрелем их стало больше на 10-15%. В ЦБ на запрос издания о количестве предоставленных банками реструктуризаций и кредитных каникул, а также доле отказов не ответили. Опрошенные банки из топ-50 также неохотно раскрывали информацию. Эксперты отмечают, что банкам невыгодно реструктуризировать кредиты, так как это может негативно сказаться на резервах и капитале. Тем более что число обращений будет только расти, особенно со стороны заемщиков, бравших кредиты по высоким ставкам.
Опубликовано Финмаркет
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