Банки нарастили валютное финансирование физлиц

1 августа. FINMARKET.RU - В июне объем кредитов, предоставленных населению в иностранной валюте, составил 70,7 млрд руб. ($1,25 млрд в эквиваленте) против 45,2 млрд руб. ($0,72 млрд) в мае, следует из опубликованных данных ЦБ. Июньский объем стал максимальным с 2019 года. Он растет второй месяц подряд, в несколько раз превышая привычные показатели последнего времени, пишет "Коммерсант"

Между тем в крупнейших банках заверили, что не выдают розничным клиентамв иностранной валюте. Кроме того, в последнее время ЦБ подчеркивал тренд по девалютизации балансов банков.

Причин положительной динамики валютного кредитования в такой ситуации может быть несколько, полагают эксперты. Источник издания на банковском рынке считает, что речь идет о валютных спекуляциях: физлица брали кредиты в долларах, меняли на рубли, а через несколько дней откупали валюту по более низкому курсу и гасили заем. Однако, уточняет банкир, «сегодня человеку с улицы получить валютный кредит в банке почти невозможно». Таким образом, для реализации схемы у заемщика должен быть «свой человек в банке». Кроме того, по словам другого собеседника “Коммерсанта”, такая игра на понижение курса доллара несет существенные риски и ею занимаются в основном институциональные инвесторы.

По мнению экспертов, речь также может идти об узком круге клиентов, задействованных в локальных внешнеторговых операциях, сходных с "челноками" 1990-х годов