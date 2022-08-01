Туроператоры Крыма компенсируют время, потраченное на дорогу

1 августа. FINMARKET.RU - Глава РеспубликиСергей Аксенов в интервью "Российской газете" рассказал о том, что предпринимают власти в ситуации снижения потока отдыхающих в этом году.

По словам Аксенова, снижение турпотока в Крым прежде всего с усложнением логистики из-за временного закрытия авиационного сообщения. Но сейчас на федеральном и региональном уровнях делается все для увеличения транспортной доступности Крыма. Например, железнодорожные перевозки увеличились в 2,5 раза. Сейчас 80% туристов прибывают на полуостров автомобильным транспортом, 20% - по железной дороге.

Кроме того, рассказал он, есть единые билеты, комбинации самолет-поезд-автобус, поезд-автобус и автобусные туры. Многие отельеры организуют бесплатные трансферы из Сочи, Краснодара, Минвод, Кисловодска, чтобы сократить для своих гостей время в пути, а также предоставляют в подарок ночь проживания, чтобы компенсировать потерю времени в дороге, привлекают различными акциями, спецпредложениями, скидками.

Аксенов перечислил главные проблемы у местного турбизнеса - уменьшение доходов в связи с недостаточной загрузкой средств размещения, вопросы сохранения персонала, сложности планирования.

До 10 августа в федеральное правительство будут переданы предложения, которые власти Крыма проговаривали с руководителя Федерального агентства по туризму Зариной Догузовой во время ее рабочей поездки в Крым и встречи с отельерами и туроператорами. Речь, в частности, идет о субсидиях в размере МРОТ для сохранения персонала, льготном кредитовании для операционной деятельности и сохранения штатной численности работников, а также о мерах по стимулированию спроса, информационных кампаниях, и конечно, дальнейшем улучшении логистических возможностей.

Аксенов также рассказал о объявленном конкурсе на предоставление субсидий для создания модульных гостиниц. Крыму, как и всем южным туристическим регионам, не хватает современного номерного фонда. "Быстровозводимые качественные модульные гостиницы в какой-то степени могут решить эту проблему. Речь идет о современных комфортных номерах. На возведение модульных гостиниц и обустройство другой туристской инфраструктуры республике выделено 300 миллионов рублей. Это будет способствовать привлечению инвестиций в регион и созданию новых рабочих мест", - подчеркнул глава Республики Крым.