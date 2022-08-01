Банки отмечают рост спроса граждан на трансграничные переводы

1 августа. FINMARKET.RU -фиксируют кратный рост спроса граждан на трансграничныев страны ближнего зарубежья, об этой тенденции "Ведомостям" рассказали в "Почта банке", ВТБ, Дом.РФ и МТС-банке. Банк России перестал раскрывать статистику трансграничных переводов физлиц за рубеж и в Россию.

Трансграничные переводы с карты на карту в приложении "Почта банка" в мае - июне выросли более чем в 2 раза, рассказал представитель банка, добавив, что в июле их количество продолжало увеличиваться. Из всех переводов за рубеж 85-90% операций - переводы на карты иностранных банков, ежемесячно в банке их совершается более 30 000. В среднем клиенты переводят около 11 000 руб. Самые популярные страны - Казахстан, Узбекистан, Армения, Греция и Болгария: перечислять средства по этим направлениям стали в 3 раза чаще, чем годом ранее.

Клиенты "Почта банка" совершают транзакции в рублях, затем банк-получатель переводит средства в национальную валюту по своему курсу. Переводы осуществляются через партнеров банка, которые обеспечивают их технологическую поддержку.

ВТБ в июне запустил трансграничные переводы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан и Вьетнам по банковским реквизитам в национальных валютах на счета физических и юридических лиц. С момента запуска сервиса клиенты совершили 2000 переводов на 500 млн руб., сообщал представитель госбанка, тренд на рост перечислений в национальных валютах сохраняется и в июле. Средняя сумма перевода составляет 250 000 руб.

Ранее в ответ на санкции российские власти в марте вводили меры капитального контроля, одной из которых было ограничение максимальной суммы перевода за рубеж. Первое время гражданам разрешалось переводить за границу другому россиянину не более $5000 или эквивалента в другой валюте ежемесячно. Затем ЦБ начал ослаблять контроль: сначала порог переводов вырос до $10 000, затем до $50 000, $150 000

Основных причин роста трансграничных переводов несколько, говорит представитель "Почта банка". Первая - уход с российского рынка международной системы денежных переводов Western Union и переток клиентов в другие каналы и способы перевода. Еще один источник спроса - релокация россиян, в результате которой растет спрос на переводы близким, знакомым и партнерам по работе. Кроме того, расширяются направления переводов с карт российской платежной системы "Мир". Еще один фактор роста спроса на трансграничные платежи через банк - закрытие системы "Юнистрим" рядом стран для переводов.