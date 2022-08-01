1 августа. FINMARKET.RU - На повестке дня вопрос деноминации не стоит, сообщил в интервью "Известиям" зампредСергей Белов, курирующий наличное денежное обращение.

"Причин для этого точно никаких нет. На повестке дня этот вопрос не стоял и не стоит, это я могу с уверенностью сказать. Любая деноминация в основном проходит после периода гиперинфляции", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Белов напомнил, что последняя деноминация в 1998 году была проведена в период финансовой нестабильности. "Тогда инфляционные процессы были масштабными. И проведенная деноминация была нацелена на укрепление доверия к российской национальной валюте. Проводимая нами модернизация банкнот преследует другие цели, мы просто стремимся к тому, чтобы наши купюры были более качественными, более долговечными и защищенными", - рассказал зампред ЦБ.

Белов также отметил, что деноминация 1998 года была довольно затратной и продолжительной, поскольку активный обмен шел целый год, изымались старые купюры через торговые сети, кредитные организации. И в принципе процесс затянулся на три года.

"Сейчас экономических предпосылок для деноминации нет, даже не стоит это обсуждать", - еще раз подчеркнул он.

Говоря о возможности в обозримом будущем появление купюры номиналом в 10 тыс. рублей, Белов заметил, что ЦБ не видит объективных причин для выпуска этой банкноты.

"Я могу лишь отметить, что решение о выпуске банкнот любого номинала всегда принимается исходя из текущей экономической ситуации в стране. Мы рассматриваем и берем в расчет многие параметры: и наличный денежный оборот, и уровень заработной платы, и уровень инфляции, соотношение безналичных и наличных платежей", - сообщил зампред.

Белов также рассказал, что доля безналичных платежей в 2021 году выросла до 74% с 55,6% в 2018 году. В первом квартале этого года показатель увеличился до 75,5%. "Это объяснимо, поскольку все больше торговых предприятий использует безналичный расчет, инфраструктура развивается, да и это реально удобно. Тем не менее, четверть населения по-прежнему рассчитывается наличными деньгами за товары и услуги", - резюмировал зампред ЦБ РФ.