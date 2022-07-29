Для малоимущих предложили ввести скидочные карты

В России предложили ввести единую социальную дисконтную карту — бессрочный «пластик» с индивидуальным номером для нуждающихся людей. Группа депутатов подготовила соответствующие поправки в закон "О государственной социальной помощи", рассказал "Известиям" один из соавторов документа, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Новый проект ориентирован на поддержку граждан, чей доход меньше прожиточного минимума (сейчас в целом по стране составляет 13,9 тыс. рублей). С помощью новой картысмогут покупать продукты, лекарства и услуги со скидками.

Магазины и аптеки смогут добровольно участвовать в реализации инициативы, отмечено в документе. Розница самостоятельно определит время предоставления скидок держателям карты, а также их размер, плюс перечень товаров и услуг, на которые будет действовать дисконт. "Для них этот проект также будет выгоден: он обеспечит приток новых покупателей", — заметил Нилов.

Люди смогут получить карту в органах социальной защиты или МФЦ, заранее написав заявление, предполагают поправки. Это может произойти уже в следующем году: авторы документа наметили, что законопроект должен вступить в силу с 1 января 2023 года. В целом же порядок предоставления и использования такой карты может установить правительство.

Предложенная мера позволит оказать адресную помощь социально незащищенным категориям граждан, сказано в пояснительной записке к законопроекту. Поддержка актуальна на фоне снижения реальных располагаемых доходов людей и роста цен на продукты первой необходимости и лекарства, считают авторы. По данным официальной статистики, в России 20,9 млн малоимущих граждан, то есть 14,3% от общего населения, отмечено в пояснительной записке.