Получение социальных услуг упростят

29 июля. FINMARKET.RU - Минтруд предложил упростить получение социальных услуг. Как уточнили в ведомстве, организации, предоставляющие социальные услуги (поликлиники, пригородные железнодорожные кассы), смогут получить выписку, подтверждающую право человека на получение государственной социальной помощи через портал госуслуг, пишет "Российская газета"

Таким образом, рецепты на льготные лекарства будут выдаваться медорганизациями по электронной выписке, без сбора справок. Подобный механизм будут использовать и при оформлении льготных проездных документов на железнодорожный транспорт пригородного сообщения. Также предлагается заменить справку выпиской, подтверждающей право на

В набор соцуслуг входит обеспечение лекарственными препаратами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение; проезд на пригородных электричках и на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Право на набор социальных услуг имеют не все, а определенные категории граждан. Среди них инвалиды войны; участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; блокадники и другие категории. Также такой льготой пользуются все инвалиды и дети-инвалиды.

Регионы имеют право устанавливать свой круг льготников, имеющих право на ту или иную социальную услугу. Так, в Москве круг получателей бесплатных лекарств и путевок намного шире. Среди них все неработающие пенсионеры, не относящиеся к другим льготным категориям; неработающие ветераны труда, ветераны военной службы, достигшие возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, не получающие страховую пенсию по старости.

Льготник может получать ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) либо отказаться от ее денежного эквивалента и получить путевку на санаторно-курортное лечение или лекарства.