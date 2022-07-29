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29 июля 2022 года 09:18
Граждане спешат получить статус квалифицированного инвестора
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Антон Новодережкин/ТАСС
29 июля. FINMARKET.RU - Идея ЦБ по ужесточению критериев для присвоения статуса квалифицированного инвестора подстегнула интерес клиентов брокеров к этой теме, показал опрос "Коммерсанта" среди профучастников рынка ценных бумаг. Как отметили в "Тинькофф Инвестициях", "в течение часа после пресс-конференции ЦБ (20 июля, на ней были объявлены новые критерии) поступило около 2 тыс. обращений на эту тему". В "Финаме" с 20 по 27 июля число клиентов, которые получили статус квалинвесторов, выросло более чем в десять раз по сравнению с предыдущими периодами, рассказал руководитель управления развития клиентского сервиса компании Дмитрий Леснов. Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе Банка России, к 1 июня на брокерском обслуживании, в доверительном управлении и в ПИФах для квалинвесторов насчитывалось почти 500 тыс. клиентов с соответствующим статусом. Эксперты ожидают удвоения их числа при сохранении нынешних требований. При это эксперты предупреждают, что инициатива регулятора по ужесточению требований к квалифицированным инвесторам может привести к оттоку активов с фондового рынка, в том числе за пределы страны.
Опубликовано Финмаркет
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