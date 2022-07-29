.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2175,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2899,24 млрд руб.
29 июля 2022 года 08:34
Власти хотят реанимировать механизм инновационных долин
|0
Артем Геодакян/ТАСС
29 июля. FINMARKET.RU - Власти хотят реанимировать механизм инновационно-технологических долин - специальных режимов с налоговыми льготами. Вопрос 26 июля обсуждался на совещании под руководством министра экономического развития Максима Решетникова с представителями регионов, Минпромторга и Минпросвещения, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Долины должны ускорить политику по замещению сложных технологий и стать ответом на санкции. При этом работа по их развитию практически не ведется, а приток новых стартапов и инвесторов из-за санкций приостановился, передал источник позицию Минэкономразвития, высказанную на совещании. На совещании подчеркивалось, что на важность инструмента инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) обращал внимание лично президент, эта работа находится под его прямым контролем. По словам участников встречи, правительство поручило Минэку провести мониторинг эффективности долин. Минэк разработал критерии для проведения такой оценки: чтобы она была положительной, резидентам центра в целом нужно показать рост выручки, численности сотрудников и выполнить планы по проектам и по созданию инфраструктур. В конце года планируется составить рейтинг субъектов по развитию этого инструмента - это, по сути, будет KPI губернаторов, который простимулирует их уделять больше внимания этой теме, говорит собеседник. Также планируется усилить кооперацию с крупными компаниями и корпорациями, где сосредоточены ресурсы и компетенции для развития инноваций. В ИНТЦ действует нулевая ставка НДС и налога на прибыль (в первые 10 лет или до достижения выручки в 1 млрд руб.). От налога на имущество освобождаются организации, признаваемые фондами и управляющими компаниями. Также у резидентов сниженные страховые взносы: 14% - в первые 10 лет с момента получения статуса или до достижения выручки в 300 млн руб. за квартал. Одна из его целей - активизировать работу в регионах по развитию инновационных долин в условиях новых экономических реалий, сообщил "Ведомостям" заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Егор Шипицын. "Сейчас мы наблюдаем несколько замедленные темпы развития инфраструктуры некоторых из них", - отметил он. По словам Шипицына, роль региональных властей в развитии этого инструмента должна быть ключевой: "Именно их поддержка позволяет рассчитывать, что ИНТЦ станет не просто выделенной территорией со специальным налоговым режимом, а действительно экосистемной формой координации участников рынка высоких технологий".
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, правительство, инновации, механизм
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.