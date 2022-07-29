Власти хотят реанимировать механизм инновационных долин

29 июля. FINMARKET.RU - Власти хотят реанимироватьинновационно-технологических долин - специальных режимов с налоговыми льготами. Вопрос 26 июля обсуждался на совещании под руководством министра экономического развития Максима Решетникова с представителями регионов, Минпромторга и Минпросвещения, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Долины должны ускорить политику по замещению сложных технологий и стать ответом на санкции. При этом работа по их развитию практически не ведется, а приток новых стартапов и инвесторов из-за санкций приостановился, передал источник позицию Минэкономразвития, высказанную на совещании.

На совещании подчеркивалось, что на важность инструмента инновационных научно-технологических центров (ИНТЦ) обращал внимание лично президент, эта работа находится под его прямым контролем. По словам участников встречи,поручило Минэку провести мониторинг эффективности долин. Минэк разработал критерии для проведения такой оценки: чтобы она была положительной, резидентам центра в целом нужно показать рост выручки, численности сотрудников и выполнить планы по проектам и по созданию инфраструктур.

В конце года планируется составить рейтинг субъектов по развитию этого инструмента - это, по сути, будет KPI губернаторов, который простимулирует их уделять больше внимания этой теме, говорит собеседник. Также планируется усилить кооперацию с крупными компаниями и корпорациями, где сосредоточены ресурсы и компетенции для развития инноваций.

В ИНТЦ действует нулевая ставка НДС и налога на прибыль (в первые 10 лет или до достижения выручки в 1 млрд руб.). От налога на имущество освобождаются организации, признаваемые фондами и управляющими компаниями. Также у резидентов сниженные страховые взносы: 14% - в первые 10 лет с момента получения статуса или до достижения выручки в 300 млн руб. за квартал.

Одна из его целей - активизировать работу в регионах по развитию инновационных долин в условиях новых экономических реалий, сообщил "Ведомостям" заместитель директора департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Егор Шипицын. "Сейчас мы наблюдаем несколько замедленные темпы развития инфраструктуры некоторых из них", - отметил он. По словам Шипицына, роль региональных властей в развитии этого инструмента должна быть ключевой: "Именно их поддержка позволяет рассчитывать, что ИНТЦ станет не просто выделенной территорией со специальным налоговым режимом, а действительно экосистемной формой координации участников рынка высоких технологий".