Что нового готовит россиянам август

29 июля. FINMARKET.RU - С начала августа работающих пенсионеров ждет увеличение выплат. Самозанятые теперь смогут зарегистрироваться в налоговой через "Госуслуги". Об этих и других нововведениях, пишут "Известия"

С начала месяца работающих пенсионеров ждет небольшое повышение выплат. Рассчитывать на него смогут те, кто работал в прошлом году, и за кого работодатель платил страховые взносы, а также индивидуальные предприниматели, которые в 2021-м работали и платили фиксированные взносы.

Насколько повысят пенсию, будет зависеть от суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в предыдущем году. Размер прибавки для каждого будет индивидуален, однако он не должен превышать трех пенсионных баллов. С июня этого года один пенсионный балл равен 118,1 рублей, а значит, максимальная прибавка составит 354 рубля.

Кроме того, в августе удвоят фиксированную выплату к пенсии россиянам, которым в последний месяц лета исполнится 80 лет.

Встать на учет в налоговых органах самозанятые граждане теперь смогут через портал "Госуслуг". Данные о постановке на учет оператор передаст в налоговые органы самостоятельно. Закон вступает в силу 1 августа. Предполагается, что это позволит увеличить количество самозанятых, которые работают легально. Раньше сделать это можно было только через приложение "Мой налог" и личный кабинет на сайте ФНС.

31 августа истечет срок временного запрета на вывоз из России белого сахара, тростникового сахара-сырца, семян рапса и подсолнечника. Ограничения на экспорт были введены правительством России в марте этого года на фоне роста цен на эти продукты.

Одновременно истекает срок действия количественного ограничения на вывоз в другие государства (за исключением членов ЕАЭС) масла подсолнечного, а также жмыхов и других твердых остатков из семян подсолнечника.

С 27 года начнут действовать поправки, которые подразумевают новые требования к рекламе детских смесей. Теперь во всех видеороликах необходимо будет упоминать о преимуществах грудного вскармливания.

Также создатели роликов должны будут информировать о возрастных ограничениях применения смесей и о необходимости консультаций со специалистами.

Аналогичные требования будут действовать в отношении всех продуктов для детей в возрасте до одного года.