Эксперты видят риск распространения мисселинга

28 июля. FINMARKET.RU - Более трети (40%) продаж акций и облигаций в банках совершаются под видом вкладов, пишут "Известия", ссылающиеся на исследование Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ). Весной этого года волонтеры и активисты ассоциации исследовали случаи мисселинга (недобросовестных продаж) при реализации кредитными организациями финпродуктов в 12 городах. В ходе обследования были выявлены и случаи, когда клиентов вводили в заблуждение, укрывая от них информацию, у кого они приобретают новый для себя продукт, какие комиссии взимаются при его продаже и т.д. Эксперты отметили, что нынешний момент, когда доходность по депозитам вслед за ключевой ставкой стремительно снижается, очень способствует распространению мисселинга. Пресс-служба ЦБ подтвердила, что сейчас увеличилось количество жалоб на недобросовестные продажи банков. Но там пояснили: обычно проходит определенное время между покупкой продукта и тем, когда клиент осознает, что его ввели в заблуждение.

Нынешний момент. пишут "Известия", особенно благоприятен для мисселинга. После резкого повышения ключевой ставки банки в марте этого года начали предлагать вклады под 20% годовых. Но доходность по депозитам начала стремительно падать после решения регулятора о снижении ставки. Сейчас даже средняя обещанная доходность приближается к 7%, что более чем вдвое ниже текущей инфляции.