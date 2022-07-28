.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
28 июля 2022 года 09:31
К поставкам электроники подключат ИП
|0
Александр Щербак/ТАСС
28 июля. FINMARKET.RU - У крупных российских дистрибуторов электроники происходит значительное сокращение поставок, по некоторым категориям падение во втором квартале достигло 75% год к году. Компании считают, что заметный дефицит в рознице может начаться уже осенью, пишет "Коммерсантъ". Однако ритейлеры не разделяют этих опасений, утверждая, что продолжают пополнять запасы и расширять ассортимент. По версии участников рынка, поток товаров переключился на небольших частных поставщиков, которые смогли быстро наладить параллельный импорт.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, ритейл, электроника, ИП, поставки
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.