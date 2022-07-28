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28 июля 2022 года 09:31

К поставкам электроники подключат ИП

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Александр Щербак/ТАСС
Александр Щербак/ТАСС
28 июля. FINMARKET.RU - У крупных российских дистрибуторов электроники происходит значительное сокращение поставок, по некоторым категориям падение во втором квартале достигло 75% год к году. Компании считают, что заметный дефицит в рознице может начаться уже осенью, пишет "Коммерсантъ". Однако ритейлеры не разделяют этих опасений, утверждая, что продолжают пополнять запасы и расширять ассортимент. По версии участников рынка, поток товаров переключился на небольших частных поставщиков, которые смогли быстро наладить параллельный импорт.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  ритейл,  электроника,  ИП,  поставки

 
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