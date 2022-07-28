Соцвыплаты и "прочие доходы" остановили спад потребления

28 июля. FINMARKET.RU - К концу второго квартала темпы падения реальных зарплат и потребления непродовольственных товаров в годовом выражении замедлились. На фоне снижения зарплат (основной фактор падения реальных доходов на 0,8%) стабильный рынок труда, рост социальных трансфертов и прочих денежных поступлений гражданам в июне способствовали стабилизации потребительских трат, оценили эксперты ЦМАКП, расчеты которых приводит "Коммерсантъ"

Впрочем, пишет "Ъ", такая пауза не означает, что риски дальнейшего ухудшения ситуации с доходами и потреблением вне реализуются. оборот розницы снизился в июне на 9,6% в годовом выражении против 10,1% в мае (минус 3,4% за полгода). Хотя потребление непродовольственных товаров продолжает падать двухзначными темпами с учетом сезонности, все потребительские траты граждан в реальном выражении за июнь не изменились после спада на 0,5% за май и 8% за апрель, что во многом связано с тратами на отдых, отмечает ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Игорь Поляков.