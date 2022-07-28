Счетная палата предложила исключить евро, фунты и иены из портфеля ФНБ

28 июля. FINMARKET.RU - Счетная палата предложила Минфину исключить из портфеля активов фонда национального благосостояния (ФНБ) валюты стран, которые ввели санкции против России, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам мониторинга формирования и использования средств фонда. Согласно рекомендации аудиторов, Минфину при участии ЦБ до 29 июля 2022 г. нужно проанализировать структуру активов и исключить из ее состава доли заблокированных ресурсов, пишут "Ведомости".

На практике министерству нужно будет принять решение, как изменить структурутаким образом, чтобы там не оставалось активов в валютах стран, которые ввели против России санкции, либо скорректировать постановление правительства, которое определяет порядок управления средствами фонда, пояснил "Ведомостям" представитель Счетной палаты.

Главными критериями для хранения средств ФНБ являются надежность и относительная ликвидность, чтобы при необходимости можно было легко воспользоваться государственными сбережениями, отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. мнение которого приводят "Ведомости". В текущих условиях противостояния с Западом структура ФНБ должна состоять только из валют дружественных стран, рублей и реальных активов, считает эксперт. Активы дружественных стран, с которыми планируется выстроить основные финансово-торговые отношения, могут занимать наибольшее место в ФНБ, полагает он. В числе таких стран эксперт называет Китай, Индию, Турцию и Иран. Также значимую часть ФНБ можно разместить в сырьевых товарах, которые Россия может производить или купить на международном рынке и которые будут востребованы страной и союзниками в будущем, например, в драгоценных и промышленных металлах, предложил Васильев.

"Можно поддержать рекомендацию Счетной палаты о необходимости корректировки структуры средств ФНБ и ухода от размещения средств фонда в валюте недружественных государств", - считает Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которого цитирует "Российская газета". Он обращает внимание и на отсутствие новых инфраструктурных проектов для финансирования из средств ФНБ. По его словам, полноценным источником "длинных денег" для финансирования инвестиционной активности ФНБ не стал, хотя во многих странах фонды выполняют такую функцию.

По данным Минфина, на 1 июля на отдельных счетах по учету средств ФНБ в ЦБ размещено 50,9 млрд евро, 5,5 млрд фунтов, 797,2 млрд иен, 309,7 млрд юаней, 554,9 т золота в обезличенной форме, 319,4 млн руб. В целом объем ФНБ составлял 10,8 трлн руб. (эквивалент $210,6 млрд), из них ликвидные активы фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) – 7,4 трлн руб. ($145,2 млрд).

В результате сложившейся в 2022 г. геополитической ситуации часть средств ФНБ в иностранных валютах (евро, фунты стерлингов и японские иены) на счетах в ЦБ заблокирована из-за санкций, напомнила Счетная палата в своем отчете. Страны Запада заморозили примерно половину, или около $300 млрд, золотовалютных резервов России, говорил министр финансов Антон Силуанов в марте.