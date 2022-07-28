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28 июля 2022 года 08:33
Мониторить закупки госкомпаний станут строже
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Сергей Фадеичев/ТАСС
28 июля. FINMARKET.RU - Минфин РФ может получить дополнительные полномочия по регулированию в сфере закупок. Правительство РФ на заседании в четверг, 28 июля, рассмотрит проект соответствующего правительственного постановления, говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров. Документ предусматривает, в частности, внесение изменений в положение о Минфине РФ. Так, предлагается наделить министерство финансов полномочиями по принятию нормативных правовых актов, касающихся определения начальной максимальной цены единицы товара, работы, услуги. Также ведомство может получить право на утверждение порядка согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком. Кроме того, документ предусматривает наделение Минфина полномочиями (в части принятия нормативных правовых актов) по осуществлению мониторинга закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. В действующей редакции положения о Минфине РФ не оговариваются полномочия министерства по мониторингу закупок госкомпаний. При этом финансовое ведомство осуществляет мониторинг применений закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ - регулирует закупки госкомпаний).
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, госкомпании.юзакупки, проверки
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