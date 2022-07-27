Снижение промпроизводства в РФ июне составило 1,8%

В июне снижение промпроизводства в РФ незначительно ускорилось - до 1,8% после сокращения на 1,7% в мае, сообщил Росстат. В январе-июне показатель повысился на 2%. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших падение показателя в июне на 2,2%

27 июля. FINMARKET.RU - В июне 2022 года промышленное производство в РФ снизилось на 1,8% по сравнению с июнем 2021 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В мае 2022 года снижение показателя составляло 1,7%, в апреле - 1,6%.

По сравнению с маем текущего годав июне выросло на 2%.

В 1-м полугодии промпроизводство увеличилось на 2%

С исключением сезонного и календарного факторов в июне 2022 года, по оценке Росстата, промышленность не изменилась по сравнению с маем после снижения на 0,1% месяцем ранее.

Данные по промышленности в июне 2022 года оказались лучше прогнозов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, предусматривал снижение промпроизводства на 2,2% в годовом выражении.

По итогам 2022 года экономисты ожидают падение промышленности на 6,4% (против спада на 7% по опросу месяц назад), в 2023 году снижение на 1,4% (против роста на 0,2% по опросу месяц назад).

Три сектора промышленного производства из четырех, учитываемых при расчете индекса, - обрабатывающие отрасли, тепло- и электроэнергетика, а также отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - показали снижение объемов производства в сравнении с июнем 2021 года.

Позитивную динамику продемонстрировали отрасли, связанные с добычей полезных ископаемых - рост на 2,3% к июню 2021 года и на 1,5% к маю 2022 года. В июне 2022 года наблюдался рост добычи нерудных ископаемых - на 20,1% к июню 2021 года и 59,0% к маю 2022 года, объемы добычи нефти и газа увеличились на 0,3% в годовом выражении, но снизились на 0,6% в помесячном. Кроме того, на 8,2% в годовом сравнении вырос объем сервисных работ и услуг в сырьевом секторе.

Обрабатывающие отрасли показали снижение на 4,5% к июню 2021 года. Однако по сравнению с маем 2022 зафиксирован рост на 4,9%.

Энергетический сектор, услуги тепло- и газоснабжения снизил объемы на 0,2% к июню 2021 года и на 13,1% к маю 2022 года. В частности, производство электроэнергии сократилось на 0,9% в годовом сравнении и на 8,0% в помесячном.

Отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, - снизились на 14,2% к июню 2021 года и на 7,2% к маю 2022 года.

- добыча прочих полезных ископаемых (включая сырье для проведения строительных работ и производства строительных материалов) - (20,1%);

- выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях - (16,5%);

- предоставление сервисных услуг в добывающем секторе - (8,2%);

- производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - (5,2%);

- производство прочих готовых изделий - (4,3%);

- выпуск напитков - (3,1%);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - (2,3%);

- ремонт и монтаж машин и оборудования - (1,7%);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - (62,2%);

- производство табачных изделий - (32,3%);

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (включая строительные конструкции) - (16,9%);

- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения - (14,6%);

- производство компьютеров и комплектующих к ним компьютерной периферии, электронных и оптических изделий - (12,0%);

- изготовление текстильных изделий - (7,9%) и одежды - (5,1%);

- химиндустрия - (7,7%);

- металлургическое производство - (6,4%);

- производство резиновых и пластмассовых изделий - (3,8%);

- производство электрического оборудования - (2,0%);

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (в том числе станкостроение, выпуск металлургического, горнодобывающего оборудования, сельскохозяйственной техники и т.п.) - (2,0%);

- производство кокса и нефтепродуктов - (0,5).

Выпуск продуктов питания в июне 2022 года вырос на 1,0% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и на 1,1% по сравнению с маем 2022 года. В целом за I полугодие 2022 года производство продовольственных товаров увеличилось на 1,4% по сравнению с январем-июнем 2021 года.

Выросло производство муки и макаронных изделий.

Производство риса снизилось на 5,8% в годовом сравнении - до 38,9 тыс. тонн. По сравнению с маем рост составил 2,7% больше. За 1-е полугодие 2022 года производство риса выросло на 18,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 275,6 тыс. т.

Гречки произведено 33,3 тыс. т, что на 5,4% меньше, чем в июне 2021 года, но на 24,5% больше, чем в мае 2022 года. За 1-е полугодие производство гречки выросло на 17,8%, составив 243,7 тыс. т.

Увеличился выпуск большинства видов молочной продукции, отмечает. В июне 2022 года произведено 458,25 тыс. т молока, что больше, чем в июне 2021 года, на 1,9%, но меньше, чем в мае 2022 года, на 7,3%. За I полугодие 2022 года производство молока выросло на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 2,9 млн т.

Сливочного масла произведено 29,96 тыс. т, что больше, чем в июне 2021 года и в мае 2022 года, на 12,8% и на 4,4% соответственно. За I полугодие 2022 года производство сливочного масла выросло по сравнению с январем-июнем 2021 года на 13,3%, составив 154,7 тыс. т.

Сыров изготовлено 56,2 тыс. т, что больше, чем в июне 2021 года и в мае 2022 года, на 14,3% и на 6,9% соответственно. За I полугодие 2022 года производство сыров выросло по сравнению с январем-июнем 2021 года на 6,2%, составив 308,3 тыс. т.

Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и прочих животных в июне 2022 года произведено 275,8 тыс. т, что больше, чем в июне 2021 года и в мае 2022 года, на 7,9% и на 0,3% соответственно. Производство за I полугодие 2022 года выросло по сравнению с январем-июнем 2021 года на 7,3%, составив 1,6 млн т.

Производство охлажденного мяса птицы осталось на уровне июня 2021 года и составило 279 тыс. т. Это меньше, чем в мае 2022 года, на 3,2%. За I полугодие 2022 года производство охлажденного мяса птицы выросло по сравнению с январем-июнем 2021 года на 1,9%, составив 1,7 млн т.

Рыбного филе свежего или охлажденного в июне 2022 года выпущено 315,0 т, что больше показателей июня 2021 года и мая 2022 года на 15,3% и 3,4% соответственно. Рост производства рыбного филе за I полугодие 2022 года по сравнению с январем-июнем 2021 года составил 29,8%.