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27 июля 2022 года 09:55
Бизнес видит риски в создании единого оператора цифровой наружной рекламы
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. Сергей Савостьянов/ТАСС
27 июля. FINMARKET.RU - Объединение малого и среднего бизнеса "Опора России" 25 июля направило обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросила не принимать законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы. Копия обращения есть у "Ведомостей", его подлинность подтвердил президент организации Александр Калинин. Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента депутатом Артемом Кирьяновым 8 июля, а 15 июля принят в первом чтении. Согласно тексту инициативы, цифровая наружная реклама и электронные объявления физических лиц должны будут размещаться только через ресурс, который будет контролировать единый оператор. Он же будет проверять рекламный контент на соответствие законодательству, устанавливать цены на размещение и защищать персональные данные пользователей ресурса. Единый оператор получит право размещать цифровую рекламу на государственном и муниципальном транспорте в течение 30 лет и в течение того же срока без торгов заключать контракты на установку цифровых конструкций на земле, находящейся в госсобственности. "Опора России" указывает в письме Володину, что монополизация - один из ключевых рисков, который может привести "к уничтожению рынка наружной рекламы". Преференции единого оператора создадут "ярко выраженные дискриминационные условия" и, скорее всего, приведут к "банкротству сотен компаний и радикальному сокращению десятков тысяч рабочих мест". Кроме того, единый оператор получит возможность устанавливать необоснованно высокую цену на размещение рекламы и объявлений физлиц, навязывать невыгодные для пользователя условия и обрабатывать избыточный объем персональных данных, отмечается в письме. Законопроект, согласно обращению "Опоры России", может также привести к серьезному ущербу в сфере электронной коммерции. Опрошенные "Ведомостями" эксперты и участники рынка цифровой наружной рекламы также разделяют опасения, которые описала в своем обращении "Опора России".
Опубликовано Финмаркет
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