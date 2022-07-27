Бизнес видит риски в создании единого оператора цифровой наружной рекламы

27 июля. FINMARKET.RU - Объединение малого и среднего бизнеса "Опора России" 25 июля направило обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором попросила не принимать законопроект о создании единого оператора цифровой рекламы. Копия обращения есть у "Ведомостей" , его подлинность подтвердил президент организации Александр Калинин.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента депутатом Артемом Кирьяновым 8 июля, а 15 июля принят в первом чтении.

Согласно тексту инициативы, цифровая наружнаяи электронные объявления физических лиц должны будут размещаться только через ресурс, который будет контролировать единый оператор. Он же будет проверять рекламный контент на соответствие законодательству, устанавливать цены на размещение и защищать персональные данные пользователей ресурса. Единый оператор получит право размещать цифровую рекламу на государственном и муниципальном транспорте в течение 30 лет и в течение того же срока без торгов заключать контракты на установку цифровых конструкций на земле, находящейся в госсобственности.

"Опора России" указывает в письме Володину, что монополизация - один из ключевых рисков, который может привести "к уничтожению рынка наружной рекламы". Преференции единого оператора создадут "ярко выраженные дискриминационные условия" и, скорее всего, приведут к "банкротству сотен компаний и радикальному сокращению десятков тысяч рабочих мест". Кроме того, единый оператор получит возможность устанавливать необоснованно высокую цену на размещение рекламы и объявлений физлиц, навязывать невыгодные для пользователя условия и обрабатывать избыточный объем персональных данных, отмечается в письме.

Законопроект, согласно обращению "Опоры России", может также привести к серьезному ущербу в сфере электронной коммерции.

Опрошенные "Ведомостями" эксперты и участники рынка цифровой наружной рекламы также разделяют опасения, которые описала в своем обращении "Опора России".