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27 июля 2022 года 09:26
Часть курортного сбора направят на вывоз мусора
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Зоя Балашова/ТАСС
27 июля. FINMARKET.RU - Часть средств курортного сбора могут направить на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на курортах. Проработать этот вопрос поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. Ответ должен дать до 1 августа Российский экологический оператор (РЭО). Также в обсуждении будут участвовать Минприроды и Ростуризм, пишет "Российская газета". Как пояснил глава РЭО Денис Буцаев, меру предполагается распространить на все туристические зоны. "Поручение своевременное, так как туризм в России продолжает развиваться семимильными шагами, в связи с чем нагрузка на коммунальные службы в курортных городах возрастает", - отметил он. В РЭО напомнили, что средства курортного сбора идут в том числе на благоустройство. А благоустройство территории включает в себя обустройство контейнерных площадок и площадок для складирования отдельных групп коммунальных отходов, включая баки для вторсырья. В туротрасли иная точка зрения. Предприятия туриндустрии сейчас собирают средства курортного сбора за свой счет. В начале 2000-х годов налоговые органы отказались от сбора, так как на его администрирование тратили больше, чем собирали, напоминает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По закону эти средства распределяют субъекты РФ, они и должны решать, как тратить, говорит он. Курортный сбор ввели с 1 мая 2018 года для нескольких регионов в порядке эксперимента до 31 декабря 2022 года. Куда потратить курортный сбор, решают власти регионов, им можно только посоветовать направить часть средств на обращение с отходами. Устанавливать размер сбора регионы могут самостоятельно. В 2022 году его размер вырос с 30 до 50 рублей с человека в день в Алтайском крае, с 10 до 30 рублей в Краснодарском крае, отдельно в городе Сочи - до 50 рублей, а на Ставрополье и так уже собирали по 50 рублей.
Опубликовано Финмаркет
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