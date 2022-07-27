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27 июля 2022 года 08:52
Передача данных граждан в единую систему столкнулась со сложностями
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Владимир Гердо/ТАСС
27 июля. FINMARKET.RU - Передача биометрии клиентов, собранной в рамках собственных программ банков, в Единую биометрическую систему (ЕБС) сталкивается с целым рядом сложностей. Одна из главных проблем связана с Библиотекой контроля качества (БКК), служащей фильтром для приема данных. Без нее импорт невозможен, но через текущую версию БКК, по оценке двух собеседников "Коммерсанта", проходит лишь 10-30% собранной биометрии. Остальные образцы банки должны удалить, однако они совершенно в этом не заинтересованы, отмечает один из собеседников издания. "Поскольку использование контрольных шаблонов, не соответствующих требованиям приказа Минцифры, и их хранение в иных информационных системах не допускается, можно сделать вывод, что такие биометрические данные должны быть удалены",- подтверждает руководитель практики "Криптоактивы" консалтинговой группы GRM Ярослав Вирчик. В противном случае, отмечает он, банки принимают на себя "дополнительные риски утечек данных и получения соответствующих предписаний от регулятора". Также не решен вопрос, что делать с биометрией граждан, у которых нет подтвержденной учетной записи ЕСИА, что требуется для передачи в ЕБС. В целом по стране доля таких людей может составлять до 30%, уточняет источник "Коммерсанта". В Минцифры говорят, что "для данной категории владельцев биометрии прорабатывается возможность использования биометрии и процесс ее привязки к ЕСИА ID".
Опубликовано Финмаркет
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