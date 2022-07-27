В России падают продажи новых смартфонов

27 июля. FINMARKET.RU -новых смартфонов во 2-м квартале 2022 г. оказались минимальными за последние пять лет, рассказали "Ведомостям" в пресс-службе "Билайна". С такой оценкой согласился и представитель другого крупного мобильного оператора - Tele2.

Источник, близкий к одному из операторов, назвал квартальные продажи новых смартфонов "самыми низкими за десятилетие". В рублях же этот показатель, по его оценке, снизился "до уровня пандемийного 2020 года".

По данным собеседника издания, в 2022 г. в России было продано порядка 5,7 млн новых смартфонов и обычных сотовых телефонов на общую сумму 105 млрд руб. Эти показатели сопоставимы с данными "Билайна" и МТС. По оценкам этих операторов, с апреля по июнь в России было продано порядка 4,5 млн смартфонов на 103 млрд руб.

"По оценкам аналитиков МТС, продажи смартфонов в России во 2-м квартале упали на 30% в штуках и рублях по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - сообщил представитель оператора.

О снижении продаж новых смартфонов сообщили также представители других операторов. Так, в сети "Мегафона" продажи новых смартфонов в штуках сократились на 17% по отношению к показателям 2-го квартала прошлого года, сообщил "Ведомостям" директор по продажам оператора Давид Борзилов. В сети Tele2 фиксируют сокращение продаж новых смартфонов на 23% в штуках и на 12% в деньгах.

Как отмечают в Tele2, рекордно низкие показатели 2-го квартала отчасти объясняются еще и сезонностью спроса, который в это время ниже, чем во втором полугодии. "В этом году на сезонность наложились и экономические факторы", - отметил представитель компании. Обвал продаж связан "со снижением спроса", в частности, на такие бренды, как Apple и Samsung, предполагает представитель "Билайна". При этом продажи смартфонов Xiaomi и Realme, напротив, растут по отношению к прошлому году, добавил он.