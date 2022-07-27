С пенсионеров-должников не будут списывать прожиточный минимум

27 июля. FINMARKET.RU - Группа депутатов фракции "Единая Россия" внесет в Госдуму законопроект "Об изменениях в закон "Об исполнительном производстве". Документом предлагается запретить взыскивать с граждан сумму в размере прожиточного минимума, если их долги не превышают 100 тыс. рублей и в отношении них не ведут исполнительное производство судебные приставы, пишут "Известия"

Сейчас, согласно законодательству, взыскатель, получив исполнительный документ, может обратиться в службу судебных приставов или в банк, если сумма долга превышает 100 тыс. рублей. Если же она меньше, достаточно получить в упрощенном порядке судебный приказ и сразу направить его в организацию, которая делает периодические платежи должнику: выдает зарплату, стипендию или пенсию.

Как уточняют авторы законопроекта в пояснительной записке, в феврале этого года вступил в силу закон, гарантирующий должникам сохранение доходов в размере прожиточного минимума. Но он касается только тех, у кого взыскание долгов происходит через судебных приставов.

Законопроект предлагает изменения, согласно которым, если взыскатель предъявляет исполнительный документ "в организацию, выплачивающую должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные платежи, указанная организация обязана после удержания долгов обеспечить сохранение за гражданином-должником ежемесячно денежных средств в размере прожиточного минимума", говорится в пояснительной записке.

Как уточнил "Известиям" один из авторов законопроекта, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Наталья Костенко, таким образом права всех граждан на сохранение прожиточного минимума будут защищены. По ее словам, больше всего в этой ситуации страдают. Более 1,3 млн пожилых граждан, согласно данным ФССП, в 2020 году были должниками в рамках исполнительного производства.

В новом законопроекте уточняется, что право на сохранение ПМ не распространяется на случаи взыскания алиментов, возмещения вреда, причиненного здоровью, или ущерба, причиненного преступлением. Для того чтобы защитить эти средства от списания, должнику потребуется подать заявление в организацию, которая производит ежемесячные выплаты в его адрес.