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26 июля 2022 года 10:29

Какими станут маркетплейсы

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dpa/ТАСС
dpa/ТАСС
26 июля. FINMARKET.RU - Обороты маркетплейсов растут по всему миру, но особенно в России. По итогам 1-го квартала 2022 года Wildberries вырос на 95% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а Ozon - на 90%. Тенденция продолжится, но темпы замедлятся, пишут "Ведомости". "Благодаря освобождению ниш будут появляться новые крупные маркетплейсы. Этот процесс может привести к переделу рынка", - говорит генеральный директор компании CS-Cart Илья Макаров, мнение которого приводит газета. Маркетплейсы ждет появление новых узких ниш. Прямо сейчас отчетливо прослеживаются две тенденции - маркетплейсы либо поддерживают продавцов, либо компенсируют убытки за чужой счет. Предложения становятся все более индивидуальными - клиенты получают релевантные сообщения через каналы, которые посещают реально или виртуально чаще всего.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  марткетплейсы

 
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